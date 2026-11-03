Delfin: Leonardo Maria Del Vecchio respinto, contesa per 3,7 miliardi

Delfin: quattro soci respingono l'offerta di Leonardo Maria Del Vecchio da 3,7 miliardi. La holding valuta il riacquisto del 25% con supporto bancario. La scadenza è a marzo.

La contesa per il controllo di Delfin, la holding lussemburghese che governa gli imperi finanziari e industriali dei Del Vecchio, si è aspramente accesa dopo che almeno quattro soci hanno respinto la proposta di rilevamento avanzata da Leonardo Maria Del Vecchio. L'offerta, valutata complessivamente in 3,7 miliardi di euro, mira ad acquisire il 75% della holding, ma l'ostilità di una parte significativa degli azionisti ne sta bloccando l'immediata realizzabilità.

Rifiuto dell'offerta da 3,7 miliardi di Leonardo Maria

Il family office Lmdv di Leonardo Maria Del Vecchio aveva presentato una proposta specifica per ciascuna delle quote del 12,5% detenute dai soci, sostenuta dal finanziamento di Citi per 22 miliardi di euro. Tuttavia, fonti vicine al dossier confermano che quattro azionisti hanno già inviato una lettera a Delfin per rifiutare l'operazione, rendendola di fatto non percorribile nel breve termine. Si ritiene che fra i firmatari del rifiuto ci sia Rocco Basilico, che aveva già respinto una precedente offerta, insieme a Luca Del Vecchio, Clemente Del Vecchio e Paola Del Vecchio.

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Struttura finanziaria e supporto bancario Citi

La proposta di Leonardo Maria Del Vecchio prevedeva uno schema flessibile che permetteva un pagamento integrale in contanti o una dilazione temporale. Nello scenario dilazionato, il 70% del valore sarebbe stato corrisposto in azioni di Essilux entro 12-14 mesi, una mossa che avrebbe ridotto la partecipazione di Delfin nel colosso degli occhiali al di sotto del attuale 32,4%. Il prestito di 22 miliardi, garantito dalle stesse azioni Delfin, avrebbe un tasso di interesse dell'1,75%, rendendo l'offerta tecnicamente robusta ma politicamente inaccettabile per i rivali.

Interessi esterni e valore del portafoglio Delfin

Nonostante il rifiuto dell'offerta interna, il valore di Delfin resta oggetto di interesse per soggetti esterni, come il magnate ceco Michal Strnad, patron di Csg, che aveva avanzato una proposta da 30 miliardi per l'88% della holding, ricevendo anch'egli un generale rifiuto. La quota di Delfin in Essilux si è rivalutata del 30% nell'ultimo mese, superando i 28 miliardi, fornendo ai soci residui basi solide per valutare alternative che riflettano il reale assetto patrimoniale della cassaforte.

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Strategia della holding e banche per il 25%

Parallelamente alle lotte interne, la stessa Delfin sta vagliando uno schema finanziario per rilevare fino a due delle otto quote, ovvero il 25% della holding. Il gérant délégué Romolo Bardin è al lavoro su questo progetto, supportato da cinque banche tra cui Crédit Agricole, Bnp Paribas, Intesa Sanpaolo, Citi e UniCredit, che hanno manifestato disponibilità creditizia. Questa mossa consentirebbe alla holding di rafforzare la sua posizione di controllo indipendente dagli eredi.

Scadenza marzo e decisioni finali sul futuro

Tutte le opzioni in campo, sia quelle esterne che quelle interne alla famiglia, dovranno essere approvate dagli eredi entro la fine di marzo. Questa scadenza è dettata dal tribunale del Lussemburgo, che ha prorogato di sei mesi l'esercizio del diritto di prelazione di Delfin sulle quote di Rocco Basilico, Leonardo Maria e Clemente Del Vecchio. La decisione finale determinerà chi uscirà dalla holding e chi resterà socio di lungo periodo.