Delfino Mimmo costretto a lasciare il bacino San Marco dopo incidente con imbarcazione

Un delfino, Mimmo, è stato costretto a lasciare il bacino San Marco dopo un incidente con un'imbarcazione. Dopo un periodo di studio, i ricercatori hanno deciso di concedergli cibo a volontà e di lasciarlo trascorrere da solo un periodo della sua vita. Tuttavia, i timori per la sua incolumità e la convivenza con lui aumentano a causa della presenza di curiosi e di eventuali iniziativeTour. Il Museo di storia naturale di Venezia ha preparato un vademecum per incoraggiare una convivenza pacifica con il delfino, fondato su quattro pilastri: non interagire con lui, tenersi almeno 50 metri di distanza, rispettare i limiti di velocità con le imbarcazioni e non offrire cibo.

Un delfino, Mimmo, è stato costretto a lasciare il bacino San Marco dopo un incidente con un'imbarcazione. Dopo un periodo di studio, i ricercatori hanno deciso di concedergli cibo a volontà e di lasciarlo trascorrere da solo un periodo della sua vita.

Tuttavia, i timori per la sua incolumità e la convivenza con lui aumentano a causa della presenza di curiosi e di eventuali iniziativeTour. Il Museo di storia naturale di Venezia ha preparato un vademecum per incoraggiare una convivenza pacifica con il delfino, fondato su quattro pilastri: non interagire con lui, tenersi almeno 50 metri di distanza, rispettare i limiti di velocità con le imbarcazioni e non offrire cibo.

I delfini sono animali selvatici e il bacino San Marco è un ambiente fortemente antropizzato, pieno di turisti. È importante che nessuno provi a interagire con lui e che ci sia rispetto reciproco per una convivenza che non lo metta a rischio





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