Delhi Inquinamento: Picco Record Pre-Diwali e Misure Emergenza

Delhi risulta la città più inquinata al mondo con IQAir 581. Scuole chiuse e smart working ordinati in vista del Diwali per limitare i danni alla salute pubblica.

Sabato mattina la capitale indiana, Delhi, ha registrato i livelli di inquinamento atmosferico più elevati al mondo, posizionandosi al primo posto nella classifica live del gruppo svizzero IQAir. Questo evento critico si verifica appena un giorno prima dell'inizio della festa indù del Diwali, evento che tradizionalmente comporta l'uso massiccio di fuochi d'artificio, minacciando ulteriormente la qualità dell'aria e la salute dei residenti.

Classifiche IQAir e Dati Ufficiali

Alle ore 10:35 del 6 novembre 2026, con le ore 05:05 GMT, l'indice IQAir ha assegnato a Delhi un valore US AQI pari a 581. Questo dato rappresenta il doppio della lettura registrata nella città pakistana di Lahore, situata nelle vicinanze e classificata con un punteggio di 285. I dati di IQAir si basano sulle concentrazioni specifiche di inquinanti atmosferici, offrendo una misurazione distinta da quelle fornite dalle autorità locali.

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Parallelamente, il Consiglio centrale per il controllo dell'inquinamento dell'India ha riportato un indice di qualità dell'aria pari a 363 alle ore 10:00 dello stesso giorno. Questa lettura colloca l'aria di Delhi nella categoria "molto scarsa" secondo la scala ufficiale del paese. La discrepanza tra i due sistemi di misurazione deriva dall'utilizzo di scale e metodologie diverse da parte di IQAir e delle agenzie governative indiane.

Restrizioni Scolastiche e Smart Working

In risposta alle previsioni di un grave deterioramento della qualità dell'aria, le autorità indiane hanno emesso ordini specifici per mitigare l'esposizione della popolazione. Le scuole situate nel territorio di Delhi e nelle aree circostanti sono state mandate in chiusura fisica per permettere lo svolgimento di lezioni online. Questa misura mira a ridurre il numero di spostamenti e la concentrazione di persone negli spazi chiusi durante i giorni a maggior rischio.

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Oltre alle chiusure scolastiche, il governo ha incoraggiato fortemente i lavoratori a svolgere le proprie mansioni da casa. Lo smart working è stato promosso come strategia chiave per diminuire il traffico veicolare, una delle principali fonti di emissioni inquinanti che contribuiscono al picco di smog osservato nei giorni precedenti la festività religiosa. Queste direttive si applicano a tutte le categorie di dipendenti che possono operare in modalità remota.

Contesto Climatico e Cause Strutturali

La qualità dell'aria registrata venerdì ha segnato il peggior dato pre-Diwali degli ultimi otto anni, come confermato dai media locali che hanno citato i dati ufficiali del governo. La situazione attuale è aggravata da fattori climatici stagionali che colpiscono regolarmente l'India settentrionale dall'inizio dell'inverno. Le condizioni meteorologiche creano un intrappolamento naturale degli inquinanti a livello del suolo.

L'aria fredda e pesante agisce come un coperchio che blocca la dispersione delle emissioni. Questo fenomeno atmosferico trattiene nel basso le emissioni dei veicoli, la polvere generata dai cantieri edili e il fumo prodotto dalla combustione dei residui agricoli. Queste fonti combinate creano uno strato di smog persistente che peggiora le condizioni di vita e di salute per milioni di cittadini nella regione.

Impatto sul Diwali e Prossimi Passi

La festa del Diwali, programmata per la domenica successiva al 6 novembre, rappresenta un punto di svolta critico per la qualità dell'aria nella capitale. La tradizione di accendere fuochi d'artificio per illuminare la notte è storicamente associata a un ulteriore aumento dei livelli di particolato e gas nocivi. Le autorità sperano che le misure preventive adottate nei giorni immediatamente precedenti possano ridurre l'impatto complessivo sulla salute pubblica.

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Gli esperti monitoreranno attentamente l'evoluzione dei livelli di inquinamento durante il weekend, quando le restrizioni lavorative e scolastiche potrebbero essere revocate o prolungate a seconda dei dati in tempo reale. La situazione rimane fluida e dipendente dall'interazione tra le attività umane legate alla festività e le condizioni meteorologiche che determinano la dispersione degli inquinanti nell'atmosfera urbana.