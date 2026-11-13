Il 13 novembre 2026, Delhi ha superato Lahore diventando la città più inquinata del mondo. L'AQI tocca livelli pericolosi, bloccando la vita dei 20 milioni di abitanti.

Il 13 novembre 2026, la capitale indiana Delhi ha superato Lahore in Pakistan per diventare la città più inquinata del mondo. Questa posizione è stata confermata venerdì quando la qualità dell'aria ha raggiunto livelli definiti pericolosi. Una fitta coltre di smog ha avvolto l'intera metropoli, riducendo drasticamente la visibilità per i suoi 20 milioni di residenti.

Valutazioni AQI tra IQAir e autorità indiane

Secondo il gruppo svizzero di misurazione della qualità dell'aria IQAir, l'Indice di Qualità dell'Aria (AQI) a Delhi era pari a 334. Questo punteggio classifica l'aria come "pericolosa" e assegna a Delhi lo status di città grande più inquinata a livello globale. L'organizzazione basa queste misurazioni sulla concentrazione specifica di sostanze tossiche nell'atmosfera urbana.

Also read Record negativo di partenze di cittadini russi verso Georgia, Armenia e Kazakistan nel terzo trimestre 2026

Dall'altra parte, l'ente ufficiale indiano Central Pollution Control Board ha stimato un valore ancora più elevato. La loro valutazione ha fissato l'AQI a 403, classificando la situazione come "grave". Questa differenza tra le due fonti è dovuta all'utilizzo di scale e metodologie diverse per calcolare e classificare i livelli di inquinamento atmosferico. Entrambe le autorità, tuttavia, concordano sulla gravità estrema della situazione.

Impatto visivo e cause stagionali dell'inquinamento

Le riprese video dell'agenzia di stampa ANI mostrano chiaramente le conseguenze dello smog denso su strada. Auto e motociclette emergevano lentamente dalla foschia grigia, con una visibilità così ridotta da oscurare apparentemente anche l'illuminazione stradale sulle arterie principali della città. I conducenti hanno dovuto procedere con estrema cautela in un ambiente dove i punti di riferimento visivi erano quasi invisibili.

Advertisement

L'inquinamento rappresenta un problema stagionale ricorrente in molte parti dell'India settentrionale e nel vicino Pakistan. Le condizioni meteorologiche invernali favoriscono questo fenomeno con aria fredda e pesante che si deposita sulla città. Questa stratificazione atmosferica intrappola efficacemente le emissioni dei veicoli, la polvere generata dai cantieri edili e il fumo derivante dai roghi agricoli nelle campagne circostanti. L'effetto cumulativo crea una capsula tossica sopra i centri urbani densamente popolati.

Conseguenze immediate per la popolazione

La situazione critica ha effetti diretti sulla salute pubblica e sulla mobilità quotidiana. Con un'AQI che oscilla tra 334 e 403, l'esposizione prolungata all'aria esterna comporta rischi significativi. I residenti sono esposti a concentrazioni elevate di particolato e altri inquinanti primari che penetrano facilmente negli apparati respiratori.

La sovrapposizione di Lahore e Delhi come le principali culpevoli di inquinamento urbano evidenzia la gravità della crisi ambientale nel sud-asiatico. Le misure di mitigazione immediata sono spesso insufficienti contro le condizioni meteorologiche avverse che amplificano le emissioni umane. Il 13 novembre 2026 segna quindi un punto di svolta negativo nella lotta alla qualità dell'aria nella regione.