Delhi: una metropoli stratificata tra storia millenaria e modernità

Un viaggio attraverso la complessa storia di Delhi, dall'antico Sultanato all'Impero Moghul, fino all'eredità coloniale britannica, esplorando i suoi monumenti iconici, i quartieri distinti e la vibrante scena culinaria.

L'immensa area metropolitana di Delhi , che include il distretto di New Delhi , capitale dell'India, può essere vista come una città composta da molte città, costruita, distrutta e ricostruita almeno otto volte nel corso dei secoli.

Alcuni studiosi identificano Delhi con la leggendaria capitale del regno dei Pandava, i fratelli protagonisti del Mahabharata, il poema epico indiano. La storia documentata, tuttavia, inizia con il re Anangpal Tomar, che all'inizio dell'undicesimo secolo fondò Lal Kot, la prima città fortificata di Delhi. Il Sultanato di Delhi, una serie di dinastie che governarono gran parte dell'India settentrionale dal tredicesimo al sedicesimo secolo, ampliò la città, aggiungendo fortezze, palazzi e minareti.

Sotto l'Impero Moghul, che dominò gran parte dell'India dal 1526 fino all'inizio del dominio britannico nel 1858, Delhi conobbe un periodo di maggiore stabilità e splendore. Nel diciassettesimo secolo, l'imperatore Shah Jahan, celebre per aver commissionato il Taj Mahal, fece di Delhi la sua capitale, allora nota come Shahjahanabad, facendo erigere monumenti iconici come il Forte Rosso (Red Fort) e la Jama Masjid, una delle moschee più grandi dell'India.

Nel 1911, i britannici trasferirono la capitale dell'India coloniale da Calcutta a Delhi e costruirono New Delhi, un distretto caratterizzato da bungalow, viali alberati e imponenti uffici governativi. Realizzarono anche il Rashtrapati Bhavan, la residenza del presidente dell'India, e l'India Gate, un monumento ai caduti ispirato all'Arco di Trionfo di Parigi. Oggi Delhi è molto più estesa di quanto potessero immaginare i Moghul o i colonizzatori britannici.

Il cuore storico è Old Delhi, un quartiere caotico e vibrante, ricco di monumenti, mercati affollati e street food delizioso. New Delhi, al contrario, è molto più ordinata e tranquilla. Il 2026 segna il cinquecentesimo anniversario della fondazione dell'Impero Moghul, che trasformò Delhi in un museo a cielo aperto dell'architettura. La Tomba di Humayun, che ospita i resti del secondo imperatore Moghul, è uno dei primi esempi di architettura indo-islamica della città.

La pietra arenaria rossa contrasta con il marmo bianco, e le cupole si ergono sopra un giardino quadrilatero (charbagh) ispirato alla concezione persiana del paradiso, con percorsi e canali d'acqua. L'interno comprende il Naqqar Khana (la sala delle udienze pubbliche), un portico a nove archi, un trono con baldacchino in marmo, la Diwan-i-Khas (sala delle udienze private) eSale più intime con pareti in marmo adornate da intarsi floreali.

A poca distanza si trova la Jama Masjid, anch'essa costruita da Shah Jahan e ancora oggi luogo di culto attivo. Prima dell'arrivo dei Moghul, Delhi era già una meta ambita per i sovrani che desideravano lasciare un'impronta duratura, come testimoniano il Qutub Minar, l'alta torre della vittoria a forma di cono (72,5 metri) con pareti scanalate, o le rovine del complesso di Hauz Khas, entrambi risalenti al tredicesimo secolo e costruiti dai sultani del Delhi Sultanate.

Il Jantar Mantar è uno dei cinque osservatori astronomici costruiti nel diciottesimo secolo dal Maharaja Jai Singh II per misurare le posizioni dei corpi celesti. Presenta una grande meridiana e una struttura in pietra ricorda vagamente il Colosseo. La struttura urbanistica e gli edifici di New Delhi furono progettati dall'architetto britannico Edwin Lutyens.

Ci sono due strade principali: Kartavya Path, un grande boulevard che collega il Rashtrapati Bhavan all'India Gate, e Janpath, che la incrocia perpendicolarmente, fiancheggiata da negozi di artigianato. La città dispone anche di ampi parchi. Nei Lodhi Garden si possono ammirare tombe del quindicesimo secolo in mezzo alla flora locale, compresi esemplari di bucerotidi (upupa indiana). Il Nehru Park è frequentato per le piste da jogging e per i concerti di musica classica.

Il Sunder Nursery, originario del sedicesimo secolo come giardino di un mausoleo e poi utilizzato come vivaio coloniale, oggi ospita tombe moghul e un microhabitat che simula la biodiversità storica di Delhi, con aree collinari, fluviali e paludose. La cucina di Delhi è altrettanto varia, spaziando da snack salati come il bhujia (una miscela di riso soffiato e noodles di farina di ceci fritti) ai dolci sciroppati come il jalebi, disponibile presso la storica jalebi wala.

Il butter chicken (pollo al burro) fu inventato dai rifugiati punjabi stabilitisi a Delhi, anche se l'identità dell'inventore è oggetto di una controversia legale. Il ristorante Moti Mahal, a Old Delhi, è considerato il custode della ricetta originale, mentre il ristorante Gulati è noto per la sua versione dal sapore più deciso. Per un'esperienza culinaria più raffinata, The Spice Route all'hotel Imperial attinge ai sapori delle spezie asiatiche medievali e alle spezie forti del Kerala.

Al Bukhara, il tandoor (forno d'argilla) è il fulcro della cucina, con una varietà di eccellenti kebab. Anche la scena dei bar è notevole: al Lair, che nel 2025 si è classificato all'ottavo posto nella lista dei 50 migliori bar asiatici della rivista William Reed, preparano cocktail colorati che risaltano negli interni neri e minimalisti





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