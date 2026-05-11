Delitto di Garlasco: l'avvocato della famiglia Poggi nega la possibilità di una revisione per Alberto Stasi

Gian Luigi Tizzoni, legale di parte civile, sostiene che le nuove prove e le consulenze tecniche su Andrea Sempio non siano sufficienti a ribaltare la condanna definitiva di Alberto Stasi.

Il capitolo giudiziario legato al tragico delitto di Garlasco, che ha sconvolto l'opinione pubblica per la sua complessità e i numerosi colpi di scena, si apre a nuove, accese discussioni legali.

Al centro del dibattito vi è la possibilità di una revisione del processo che ha condannato in via definitiva Alberto Stasi per l'omicidio di Chiara Poggi. Tuttavia, questa prospettiva viene categoricamente respinta dall'avvocato Gian Luigi Tizzoni, legale della famiglia Poggi, il quale sostiene che non vi siano elementi concreti e sufficientemente solidi per scardinare l'impianto accusatorio che ha resistito fino alla Corte di Cassazione.

Secondo Tizzoni, le recenti consulenze depositate dalla Procura di Pavia nell'ambito delle indagini che hanno coinvolto Andrea Sempio non apportano novità tali da poter giustificare un ribaltamento della sentenza passata in giudicato. Il legale sottolinea come gli approfondimenti tecnici allegati alla discovery non smentiscano le conclusioni già cristallizzate nelle sentenze precedenti, mantenendo intatta la responsabilità penale di Stasi.

Entrando nel merito delle perizie, l'avvocato Tizzoni chiarisce che né la consulenza medico-legale curata da Cristina Cattaneo, né i successivi accertamenti di natura informatica, né ancora le analisi condotte dal Ris riguardanti la Bloodstain Pattern Analysis, abbiano introdotto prove nuove o risolutive. L'unico punto che, a suo avviso, meriterebbe un approfondimento è l'impronta 33, ovvero quella traccia che gli inquirenti hanno attribuito ad Andrea Sempio, ma che la difesa di quest'ultimo continua a contestare fermamente.

Tizzoni spiega che la parte civile aveva richiesto l'inserimento di tale elemento nell'incidente probatorio proprio per accelerare le verifiche tecniche, ma non ritiene che ciò possa portare a una revisione totale del processo. L'avvocato critica inoltre l'approccio di alcune nuove consulenze che, a suo dire, avrebbero trascurato aspetti fondamentali della scena del crimine, come la celebre camminata di Alberto Stasi, un elemento che era stato centrale per la condanna definitiva e che ora sembra essere liquidato senza un confronto serio con le precedenti perizie geomatiche.

Un altro punto di forte attrito riguarda la misteriosa sparizione della bicicletta nera, un dettaglio che per anni è stato considerato cruciale nelle ricostruzioni investigative. Tizzoni definisce inspiegabile il modo in cui questo elemento sia uscito di scena, ricordando che persino il giudice che aveva inizialmente assolto Stasi aveva dato un peso significativo a quel mezzo di trasporto come possibile strumento utilizzato dall'assassino per allontanarsi rapidamente dal luogo del delitto.

Per il legale, non è possibile ipotizzare una revisione eliminando pezzi chiave del puzzle senza fornire una spiegazione logica e probatoria che ne attesti l'inattendibilità attuale. Analogamente, l'avvocato interviene sulla questione dell'impronta di scarpa numero 42 rinvenuta sulla scena. Tizzoni ribadisce che il fatto che tale calzatura possa potenzialmente adattarsi al piede di Sempio non implica automaticamente che non vada più bene a Stasi.

La logica della revisione richiederebbe la prova che la scarpa non appartenga a Stasi, e non semplicemente l'aggiunta di un altro possibile sospettato. Infine, l'avvocato esprime forti dubbi sulla nuova ricostruzione della scena del crimine elaborata dal Ris. Mentre Alberto Stasi aveva dichiarato di aver trovato la porta a libro chiusa, l'analisi attuale ipotizza che fosse rimasta aperta, una discrepanza che solleva nuovi interrogativi sulle dichiarazioni rese dallo stesso imputato.

Anche l'aspetto informatico viene ridimensionato: in particolare, per quanto riguarda il file denominato militare che Chiara Poggi avrebbe aperto il computer la sera prima di morire, la nuova relazione tecnica ammette che l'accesso potrebbe essere avvenuto più tardi rispetto a quanto ipotizzato in precedenza. Questa possibilità, secondo Tizzoni, non cancella ma anzi potrebbe rafforzare l'ipotesi di un movente legato ai rapporti di coppia tra la vittima e Stasi, mantenendo quindi valida la linea accusatoria che ha portato alla condanna definitiva





leggoit / 🏆 40. in İT We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Delitto Di Garlasco Alberto Stasi Chiara Poggi Andrea Sempio Revisione Processo

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Garlasco, gli avvocati di Stasi passano all’azione: “Acceleriamo per la richiesta di revisione”Ad Alberto Stasi, unico condannato in via definita per l’omicidio di Chiara Poggi, verranno mostrati gli atti depositati dalla procura di Pavia

Read more »

Garlasco, i carabinieri e le chat intime tra Stasi e Chiara: “Nessuna tensione sui file porno”Per gli investigatori la relazione tra i due fidanzati era serena e la vittima era a conoscenza delle abitudini dell'allora studente.

Read more »

Delitto di Garlasco, Stasi vede la revisione del processo: 'Acceleriamo il più possibile'Il 42enne, detenuto a Bollate dal 2015 per l’omicidio di Chiara Poggi, ha potuto esaminare insieme alla sua legale gli elementi raccolti della Procura di Pavia, che classifica la sua condanna come un errore giudiziario.

Read more »

Delitto di Garlasco, il video della ricostruzione 3D con l'avatar di SempioNegli atti della chiusura indagini preliminari a carico del 38enne, indagato nella nuova inchiesta di Pavia, è presente anche un filmato in cui vengono...

Read more »