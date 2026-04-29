Delitto di Garlasco: Nuove Accuse per Andrea Sempio, Aggravanti di Sevizie e Futili Motivi

La Procura di Pavia contesta ad Andrea Sempio le aggravanti di sevizie e futili motivi nel delitto di Chiara Poggi, sostenendo che abbia agito da solo. Riapertura dell'inchiesta e nuova convocazione per l'indagato.

La Procura di Pavia ha formalizzato nuove accuse nei confronti di Andrea Sempio , convocandolo per un interrogatorio il prossimo 6 maggio. L'indagine, che riguarda il delitto di Garlasco , si concentra ora sull'ipotesi che Sempio abbia agito da solo, aggravando le accuse con le contestazioni di sevizie e futili motivi .

Questa nuova linea investigativa rappresenta una svolta significativa rispetto alle precedenti ipotesi che consideravano la possibilità di un concorso di persone nel crimine. La Procura sostiene che Sempio, agendo in solitudine, abbia inflitto alla vittima, Chiara Poggi, sofferenze inutili e gratuite, colpendola ripetutamente al capo e al volto per una ragione banale o irrilevante.

L'aggravante dei futili motivi si applica quando l'atto criminale è scatenato da una motivazione sproporzionata rispetto alla gravità del reato, mentre l'aggravante delle sevizie implica l'intenzione di causare sofferenze fisiche aggiuntive e gratuite alla vittima. La riapertura dell'inchiesta e la nuova imputazione a Sempio giungono dopo una complessa vicenda giudiziaria.

Sempio era stato precedentemente condannato a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi, ma la Corte di Cassazione ha stabilito che il delitto è stato commesso da una sola persona, escludendo l'aggravante della crudeltà. Per ribaltare la sentenza definitiva, è necessario avviare un processo di revisione, richiesta avanzata dalla Procura di Pavia alla Procura Generale di Milano, la cui valutazione richiederà tempo.

Le prove a carico di Sempio includono una perizia genetica che indica una compatibilità della linea paterna di Sempio con tracce di DNA trovate sulle unghie della vittima, sebbene non sia possibile stabilire se il contatto sia stato diretto o derivante da contaminazione. Inoltre, vi è l'impronta 33 rinvenuta sulla scala dove è stato trovato il corpo di Chiara Poggi, e uno scontrino di un parcheggio a Vigevano che, secondo gli inquirenti, non costituisce un alibi valido per Sempio.

Inizialmente, le indagini avevano esplorato diverse piste, come la presenza di più persone nella villetta la mattina del delitto, la ricerca di ulteriori armi utilizzate e l'analisi di diverse impronte di scarpe, ma le consulenze disposte dalla Procura hanno confermato che ad agire è stata una sola persona. La difesa di Sempio, affidata agli avvocati Angela Taccia e Liborio Cataliotti, esprime cautela e sottolinea la mancanza di trasparenza nel processo.

L'avvocata Taccia ha dichiarato che stanno valutando la strategia difensiva più appropriata, tenendo conto che Sempio è stato convocato per un interrogatorio per la seconda volta senza aver avuto accesso agli atti delle indagini. La difesa contesta la validità delle prove presentate dall'accusa, in particolare la consulenza sull'impronta 33 e la sua interpretazione.

La Procura, pur avendo formalizzato le nuove accuse, dovrà ora fornire prove concrete a sostegno della tesi che Sempio abbia agito da solo e con premeditazione, infliggendo alla vittima sofferenze gratuite e inutili. La vicenda continua ad essere seguita con attenzione, e il processo di revisione, se avviato, potrebbe portare a nuove rivelazioni e a un diverso esito giudiziario.

La complessità del caso e la delicatezza delle prove richiedono un'attenta valutazione da parte della magistratura, al fine di garantire che sia fatta piena giustizia sia per la vittima che per l'accusato. L'interrogatorio del 6 maggio sarà un momento cruciale per comprendere meglio la posizione di Sempio e le intenzioni della Procura





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