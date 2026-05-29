Delmastro, la Procura chiede alla Camera le chat con Caroccia: nuove rivelazioni nell'indagine Bisteccheria

La Procura di Roma ha richiesto l'acquisizione delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e il detenuto Caroccia, nell'ambito dell'indagine sulla Bisteccheria. La difesa di Caroccia minimizza, mentre si valuta l'audizione in commissione antimafia.

La Procura di Roma ha ufficialmente chiesto alla Camera dei Deputati l'autorizzazione ad acquisire le chat intercorse tra l'ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro e Mauro Caroccia , attualmente detenuto in carcere per una condanna definitiva a quattro anni per riciclaggio nell'ambito dell'indagine cosiddetta ' Bisteccheria '.

La richiesta è stata anticipata dal Corriere della Sera e rappresenta un ulteriore sviluppo in un'inchiesta che coinvolge il ristorante 'Le 5 Forchette', di cui Delmastro è stato azionista. I magistrati di piazzale Clodio hanno già sequestrato il cellulare di Caroccia e ora puntano a ottenere i messaggi scambiati con il parlamentare, il quale non risulta indagato.

Parallelamente, si sta valutando se mettere agli atti l'audizione che Delmastro ha reso ieri in commissione Antimafia, dove ha risposto a domande sui suoi rapporti con Caroccia e sulla frequentazione del locale. La difesa di Caroccia, rappresentata dall'avvocato Fabrizio Gallo, ha commentato la richiesta definendo le chat come 'inopportune per il ruolo che all'epoca rivestiva Delmastro, ma nulla a che fare con la criminalità organizzata'.

Gallo ha aggiunto: 'Credo che il Parlamento non abbia alcun problema a dare il via libera all'utilizzo delle chat. In quei dialoghi, sempre in base a quanto è a mia conoscenza, non ci sono riferimenti ad attività illecite, al riciclaggio o a soldi del clan. Anzi quei dialoghi possono essere utili ad escludere che ci sia anche una minima somma relativa all'ipotesi accusatoria della Procura'.

Il penalista ha quindi sottolineato che le conversazioni potrebbero rivelarsi uno strumento per smontare le ipotesi accusatorie, piuttosto che per incriminare ulteriormente il suo assistito. La vicenda si inserisce in un contesto più ampio di tensioni politiche e giudiziarie. Delmastro, ex sottosegretario di Fratelli d'Italia, è stato coinvolto in diverse polemiche per le sue posizioni sul sistema giudiziario.

L'indagine sulla Bisteccheria, che ruota attorno a presunti affari illeciti legati al ristorante romano, ha già portato all'arresto di Caroccia e a perquisizioni. Ora l'attenzione si sposta sulla Camera, che dovrà decidere se concedere l'acquisizione delle chat. Alcuni osservatori ritengono che il caso possa avere implicazioni politiche significative, dato che Delmastro è stato un esponente di primo piano della maggioranza.

La richiesta della Procura rappresenta un test per i rapporti tra potere politico e magistratura, in un momento in cui il governo ha più volte criticato le iniziative giudiziarie ritenute 'invadenti'





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