Demi Moore promove il suo nuovo taglio 'Demi-tris Bob' a Cannes

Con i suoi lunghi capelli nero corvina, Demi Moore sta cambiando continuamente il suo look, d'ora in poi chiameremo 'Demi-tris Bob'. Questo cambiamento ha attirato l'attenzione per la sua partecipazione alla 79^s^a edizione del Festival del Cinema di Cannes.

dove inventarsi qualcosa per non essere sempre uguale a se stessa, con quei lunghi capelli nero corvino. Ed eccola in abito blu calare il tappeto rosso del film La Bola Negra con quel che sembrerebbe un lob mosso alle spalle.

Un cambiamento di passo rispetto al suo look elettorale che le ha permesso di guadagnarsi il ruolo di ambassador per Kérastase. CANNES, FRANCE - MAY 21: Demi Moore attends the "La Bola Negra" screening during the 79th annual Cannes Film Festival at Palais des Festivals on May 21, 2026 in Cannes, France.

(Photo by Dominique Charriau/WireImage)Ma aspettiamo a dare per certo il nuovo taglio, perché Demi Moore lo stesso scherzetto lo aveva tentato a marzo per la sfilata di Gucci, dove tutti avevano osannato il suorivelatosi poi una parrucca. L'idea firmata dall'hairstylist Dimitris Giannetos era stata descritta con una crasi tra i loro cognomi come «Demi-tris Bob»





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