Democratici al Congresso: Veto Trump su dazi e nuovo controllo commerciale

I democratici conquistano la maggioranza ma il veto di Trump blocca l'abolizione dei dazi. Analisi dell'impatto sulle politiche commerciali e sui costi per i consumatori.

La vittoria schiacciante dei democratici nel controllare sia la Camera dei Rappresentanti sia il Senato durante le elezioni di novembre ha ampliato drasticamente la loro influenza sull'agenda commerciale americana, sebbene questa nuova posizione politica non sia sufficiente per annullare immediatamente le tariffe imposte dal presidente Donald Trump. Gli esperti di commercio e diritto confermano che, nonostante l'aumento del potere legislativo, i democratici si trovano in una posizione strutturale difficile per contrastare direttamente le politiche protezioniste dell'amministrazione repubblicana attraverso semplici votazioni legislative immediate.

Veto Presidenziale e Poteri Esecutivi

Il presidente Donald Trump mantiene il veto decisionale su qualsiasi tentativo del Congresso di revocare le tariffe attuali o di rescindere le autorità commerciali esistenti, rendendo di fatto quasi impossibile un cambiamento radicale a breve termine senza un apoyo politico trasversale raro. Questa dinamica è confermata da analisi recenti che evidenziano come gran parte del potere commerciale degli Stati Uniti sia delegato al ramo esecutivo, limitando la capacità del Congresso di intervenire direttamente senza una legislazione complessa e sostenuta.

Also read Democratici ai comandi del Congresso: Trump cambia rotta e minaccia il veto

Howard Lutnick, Segretario al Commercio degli Stati Uniti, continua a supportare attivamente l'agenda tariffaria di Trump, come dimostrato dalle sue apparizioni pubbliche e dalle dichiarazioni ufficiali rilasciate durante i discorsi alla Casa Bianca. La presenza di Lutnick in posizioni chiave di coordinamento garantisce che l'apparato burocratico del commercio internazionale resti allineato con le direttive presidenziali, ignorando le pressioni legislative provenienti dalla nuova maggioranza democratica.

Strategie Democratiche e Controlli Parlamentari

Con almeno 235 seggi nella Camera dei Rappresentanti e circa 54 senatori, i democratici hanno la possibilità di utilizzare la loro autorità sul finanziamento delle agenzie governative per cercare concessioni, anche se questo approccio è generalmente più lento e meno diretto di una modifica statutaria immediata. Richard Neal, deputato democratico che tornerà alla presidenza della Camera Ways and Means Committee, ha dichiarato che il nuovo mandato si concentrerà su politiche che mettono le esigenze delle persone al primo posto, contrastando esplicitamente l'aumento dei prezzi al consumo.

Advertisement

Neal ha sottolineato la stanchezza dei cittadini verso i costi aggiuntivi derivanti dalle guerre estere e dalle tariffe inflazionistiche, promettendo di affrontare sistematicamente i problemi dei costi sanitari e del supporto economico alle famiglie americane. Tuttavia, le specifiche legislative per implementare tali cambiamenti rimangono vaghe, indicando una strategia inizialmente focalizzata sull'opposizione e sull'investigation piuttosto che su riforme strutturali immediate.

Sfide Legislative e Voti Necessari

La rimozione di alcune leggi commerciali obsolete, come la Sezione 338 del Tariff Act del 1930 utilizzata per imporre dazi punitivi sulle importazioni canadesi, richiederebbe il superamento del filibuster al Senato, che necessita di 60 voti per essere superato. Con i democratici che controllano solo circa 54 seggi, potrebbe essere necessario ottenere il supporto di alcuni repubblicani per far passare leggi mirate alla modifica o alla revoca di specifiche autorità tariffarie.

Greta Peisch, ex consulente generale dell'Office of the United States Trade Representative durante l'amministrazione Biden, ha suggerito che, nonostante le difficoltà, una maggioranza di 258 membri alla Camera potrebbe creare le condizioni politiche per persuadere alcuni repubblicani a votare per l'override di un veto presidenziale in circostanze specifiche. Questa opinione riflette una strategia a lungo termine basata sull'erosione graduale del consenso politico per le tariffe piuttosto che su una vittoria legislativa immediata.

Impatto Economio e Prossimi Passi

Le indagini e le audizioni del Congresso sotto il controllo democratico potrebbero rivelare l'impatto negativo delle tariffe sulle piccole imprese e l'influenza delle grandi corporation sulle esenzioni, fornendo materiale concreto per le campagne pubbliche. William Reinsch, consulente del Center for Strategic and International Studies, ha notato che molte piccole imprese sono disposte a condividere storie di difficoltà economiche direttamente collegate ai dazi, creando un potenziale narrative forte per i democratici.

Advertisement

Tuttavia, gli esperti come Blake Harden di Ernst & Young avvertono che l'impatto delle nuove elezioni sull'agenda commerciale è minimo a causa dell'enorme potere delegato all'esecutivo. L'eredità tariffaria, inclusa la manutenzione dei dazi sui beni cinesi e i nuovi dazi sui veicoli elettrici, rimane un punto fermo della politica commerciale indipendente dal cambiamento di maggioranza al Congresso.