Democratici divisi su Trump dopo le elezioni di metà mandato

Dopo la vittoria alle elezioni di metà mandato del 3 novembre, i democratici riuniti a Denver si dividono su come abbassare i costi e su come governare con Donald Trump.

I democratici statunitensi si sono riuniti a Denver, in Colorado, pochi giorni dopo la netta vittoria alle elezioni di metà mandato del 3 novembre 2026. Il partito è unito nell'obiettivo di offrire agli elettori un sollievo dal caro vita, ma è diviso su come raggiungerlo, su quale lezione trarre dal successo e su quanto duramente opporsi al presidente Donald Trump.

Il raduno, intitolato 'What's Next', è stato organizzato da Majority Democrats, un gruppo che sostiene una nuova generazione di leader di partito e si oppone all'attivismo di sinistra. È stato il primo grande appuntamento dei democratici dopo il voto e ha offerto una prima anteprima della battaglia per definire il futuro del partito, con potenziali candidati alla presidenza del 2028 e dirigenti di primo piano impegnati nel dibattito.

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Come i democratici intendono abbassare i costi

Il nodo centrale del dibattito riguarda il modo di abbassare i costi di cibo, sanità e abitazioni, questione che gli elettori hanno indicato come priorità assoluta. Su questo punto i relatori hanno proposto approcci molto diversi tra loro.

La deputata della California Ro Khanna, esponente progressista e possibile candidata presidenziale, ha esortato il partito a smettere di inseguire il centro politico. Khanna ha chiesto un'agenda più audace, che includa la sanità universale, una tassa sulla ricchezza, un salario minimo federale di 25 dollari, tagli profondi al Pentagono e l'abolizione dell'agenzia federale ICE, l'Immigration and Customs Enforcement.

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Il governatore della Pennsylvania Josh Shapiro, moderato e altro potenziale candidato per il 2028, ha sostenuto invece che il partito debba superare i test ideologici. Shapiro ha affermato che gli elettori non si preoccupano di queste discussioni, ma di sapere se i democratici sono capaci di ottenere risultati concreti.

La stratega democratica Elaine Kamarck, interpellata da Reuters, ha previsto che il dibattito sarà acceso, perché la vittoria democratica è stata così ampia da includere centristi, democratici del Sud e progressisti e di sinistra. Proprio questa ampiezza permette a entrambe le correnti di sostenere che gli elettori abbiano approvato la propria visione.

Collaborare con Trump o opporsi apertamente

Sul rapporto con Trump il partito si divide tra chi chiede collaborazione e chi chiede una resistenza netta. Il presidente conserva ancora il potere di veto per altri due anni, e questo rende il confronto politico particolarmente delicato.

James Talarico, primo democratico eletto al Senato degli Stati Uniti dal Texas dal 1988, ha invitato il partito a lavorare con Trump. Talarico ha detto che gli ultimi due anni della presidenza dovrebbero essere i più produttivi della storia americana, suscitando un applauso tiepido. Ha aggiunto che i democratici sono stanchi di essere messi gli uni contro gli altri.

Il governatore eletto dell'Iowa Rob Sand ha condiviso questa linea. Sand ha spiegato di aver incoraggiato i democratici, durante i comizi elettorali, ad applaudire anche i repubblicani, sostenendo che la guerriglia partitica non porti risultati.

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Pochi minuti dopo, il deputato del Maryland Jamie Raskin ed Eric Holder, già procuratore generale durante l'amministrazione di Barack Obama, hanno respinto in gran parte l'idea di un accordo con Trump. Raskin, che dovrebbe diventare presidente della commissione Giustizia della Camera a gennaio e supervisionare le indagini su Trump il prossimo anno, ha definito il Partito Repubblicano un culto autoritario della personalità. Ha promesso di riaffermare tutti i poteri del Congresso che, a suo dire, sarebbero stati ceduti dal Congresso MAGA al 're Trump', aggiungendo che il Congresso farà rispettare la Costituzione contro il presidente.

Seggi e prossimi passi per il partito

I democratici sono proiettati ad almeno 255 seggi alla Camera dei rappresentanti, contro i 169 dei repubblicani, mentre restano ancora da decidere 12 sfide. Il risultato definitivo dipenderà dunque dallo spoglio delle schede rimanenti.

Al Senato la ripartizione prevista è di almeno 55 seggi contro 44. I democratici potrebbero ottenere un seggio in più in Alaska, una volta completato lo spoglio dei voti in quello Stato.

Il presidente Trump mantiene un'ampia autorità esecutiva che gli consente di bloccare gran parte dell'agenda democratica. Questo complica lo sforzo del partito di abbassare i costi, il tema principale per cui gli elettori hanno affidato ai democratici il controllo del Congresso.