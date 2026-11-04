Democratici USA: La corsa alla Casa Bianca e le sfide del 2028

Analisi delle dinamiche interne al Partito Democratico per le presidenziali 2028. I nomi in campo, il peso di Obama e le strategie contro Trump.

Il Partito Democratico americano ha già iniziato a proiettare lo sguardo verso le elezioni presidenziali del 2028, nonostante la recente vittoria che dovrebbe celebrare l'unità. Mentre i repubblicani sono immersi nelle polemiche interne, i democratici analizzano il panorama politico con pragmatismo, sapendo che nessun successo è definitivo. La prospettiva di un Congresso ostile e la possibilità di nuove accuse rendono il percorso verso la Casa Bianca complesso e incerto.

Strategia elettorale e influenza di Barack Obama

La figura centrale nel ridefinire le future strategie del partito è senza dubbio Barack Obama. Ex presidente degli Stati Uniti, Obama ha dimostrato un potere decisionale enorme raccogliendo 13 milioni di dollari e influenzando direttamente i candidati attraverso il suo endorsement. Il suo intervento non si è limitato a un sostegno formale, ma ha incluso una campagna attiva contro Donald Trump, contribuendo a indebolire la sua posizione politica. Questa mossa ha consolidato il suo ruolo di kingmaker, un modello storico che ricorda l'influenza di Eleanor Roosevelt negli anni Cinquanta.

Also read Utilitalia, nel 2025 investimenti per 9,9 miliardi, altri 29,7 in triennio 2026-2028

Kamala Harris e le sue ambizioni politiche

Kamala Harris, attuale vicepresidente, rimane una figura chiave ma ambigua riguardo alle sue intenzioni future. Dopo aver perso le elezioni precedenti, Harris ha ripreso a costruire legami politici e a rilasciare endorsement, mantenendo però un tono enigmatico sulle sue aspirazioni. La sua strategia ricorda quella di Hillary Clinton, caratterizzata da resilienza e determinazione. Sebbene alcuni suggeriscano che sia meglio evitare di riprovarci, Harris sembra pronta a entrare nuovamente nella competizione, sfruttando la sua esperienza e la sua popolarità tra gli elettori.

Gavin Newsom e le difficoltà della California

Gavin Newsom, ex governatore della California, rappresenta un'altra opzione interessante ma controversa. La sua gestione dello stato è stata segnata da crisi significative, inclusa la paralisi dell'industria cinematografica e televisiva californiana, che ha causato centinaia di migliaia di perdite di posti di lavoro. Inoltre, la sua opposizione alla patrimoniale sui miliardari ha alienato l'ala progressista del partito. Nonostante questi problemi, Newsom mantiene un certo appeal tra i democratici centristi e potrebbe vedere la sua stella risplendere se la situazione economica migliora.

Advertisement

Alexandria Ocasio-Cortez e l'ala progressista

L'ala progressista del Partito Democratico guarda con interesse ad Alexandria Ocasio-Cortez. La senatrice ha recentemente riconfermato il suo seggio al Senato con un margine schiacciante, ottenendo il 78 percento dei voti. La sua decisione di congelare gli ovuli è stata interpretata come un segnale di preparazione per una futura candidatura presidenziale. Ocasio-Cortez gode di grande popolarità tra i giovani elettori e rappresenta una visione più liberale rispetto ad altre figure del partito, offrendo un'alternativa fresca e dinamica.

Prospettive per il 2028 e sfide future

Le elezioni del 2028 si preannunciano come una battaglia cruciale per determinare il futuro della nazione. Con Donald Trump ancora una minaccia politica significativa, i democratici devono presentare un candidato forte e unitario. La scelta ricadrà probabilmente su uno dei nomi emersi, tra cui Kamala Harris, Gavin Newsom o Alexandria Ocasio-Cortez. Ogni candidato dovrà affrontare sfide interne ed esterne, bilanciando le diverse fazioni del partito e rispondendo alle preoccupazioni degli elettori. Il successo dipenderà dalla capacità di unire il partito e di offrire una visione chiara per il paese.