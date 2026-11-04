Democratici vincitori elezioni governatori: record storici in Texas e Georgia

I Democratici conquistano importanti vittorie in Ohio, Texas, Iowa, Georgia e Wisconsin. Keisha Lance Bottoms e Gina Hinojosa fanno storia nelle loro rispettive carriere politiche con trionfi inaspettati.

I Democratici stanno registrando importanti vittorie nelle elezioni per la carica di governatore, confermandosi vincenti in Ohio, Texas, Iowa, Georgia e Wisconsin secondo le proiezioni dei media statunitensi. Questa ondata di successo ha avuto luogo nella giornata di mercoledì, con alcune race ancora in fase di conteggio. L'atmosfera elettorale è stata dominata dall'impopolarità del Presidente Donald Trump e dall'onere del costo della vita, affiancati da temi locali specifici come i diritti sull'acqua e i tassi di cancro.

Record storici in Georgia e Texas

Keisha Lance Bottoms è diventata la prima donna nera eletta governatore negli Stati Uniti, sconfiggendo il repubblicano Rick Jackson in Georgia. Nello stesso giorno storico, la democratica Gina Hinojosa è stata eletta governatore del Texas, diventando la prima donna latina a ricoprire tale carica nello Stato. Hinojosa ha sconfitto l'incumbent repubblicano Greg Abbott, segnando la prima vittoria democratica per il Texas dal 1990. Abbott aveva speso quasi otto volte più denaro rispetto a Hinojosa, secondo il Texas Tribune, ma non è riuscito a fermare la sua candidatura inaspettata.

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Dinamiche strategiche e finanziamenti elettorali

La corsa in Georgia ha visto Rick Jackson spendere oltre 100 milioni di dollari delle sue risorse personali contro Bottoms. Bottoms ha cercato di mobilitare la coalizione democratica diversificata che aveva aiutato Joe Biden a vincere lo Stato nel 2020. La sua base politica si trova nell'area metropolitana di Atlanta, la cui rapida crescita ha rimodellato la politica georgiana. Bottoms ha guadagnato rilevanza nazionale nel 2020 dirigendo la città più grande della Georgia attraverso proteste e la pandemia di coronavirus. Jackson si è generalmente allineato con l'agenda di Trump, mentre Bottoms ha puntato su un messaggio di inclusione.

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Vittorie chiave in Ohio, Iowa e Wisconsin

In Ohio, la dottoressa Amy Acton ha sconfitto l'imprenditore repubblicano Vivek Ramaswamy dopo una campagna segnata da pubblicità esplosive relative alla sua vita privata. Ramaswamy ha lanciato un video in cui Donna Arthur, madre separata di Acton, contestava la storia di abusi e povertà riferita da Acton. In Iowa, il revisore dei conti Rob Sand ha battuto l'imprenditore repubblicano Zach Lahn in quella che era la prima gara aperta dal 2006. Il cancro, con un tasso di incidenza secondo solo al Kentucky, è emerso come tema centrale insieme al costo della vita e ai voucher per le scuole private.

Impatto politico e scenari futuri

Se i Democratici riusciranno a ottenere un guadagno netto di almeno due seggi, guideranno la maggioranza degli Stati per la prima volta dal 2010. Nel Wisconsin, l'esecutiva della contea di Milwaukee David Crowley ha vinto la gara sconfiggendo il deputato repubblicano Tom Tiffany. Crowley ha cercato di collegare Tiffany all'agenda di Trump, nonostante Tiffany abbia sminuito tale connessione. Tiffamy ha sostenuto cause conservatrici tra cui i diritti delle armi e la riduzione delle tasse, co-presentando legislazione federale per vietare la maggior parte degli aborti dopo circa sei settimane di gravidanza. Crowley ha fatto campagna per il sostegno ai diritti riproduttivi, dimostrando una forte divisione ideologica nel Midwest.