L'intervista al filosofo Furio Cerutti sul suo articolo del Mulino. La proposta di sostituire 'popolo' con 'cittadini' e le correzioni epistocratiche per evitare le derive populiste nella democrazia moderna.

Prof. Furio Cerutti, docente di Filosofia politica all'Università di Firenze e alla Scuola S.Anna di Pisa, ha recentemente pubblicato un articolo significativo sul numero di Il Mulino intitolato "Dopo la democrazia". In questo testo, il filosofo esamina le profonde trasformazioni in corso che mettono in discussione la natura del sistema democratico tradizionale. La sua analisi non mira a una semplice difesa prudente dalle derive populiste, ma indaga criticamente ciò che è fallito nel modello vigente, suggerendo che la democrazia non può più essere considerata la forma di governo insuperabile o irresistibile.

Definizione stretta di democrazia

Cerutti chiarisce fin dall'inizio che la sua definizione di democrazia è rigorosa e tecnica, allontanandosi dal senso colloquiale e polisemico del termine. Per il docente, la democrazia è strettamente il sistema in cui il potere politico viene allocato secondo le scelte della maggioranza in un sistema di suffragio universale. Tale definizione non include automaticamente la divisione dei poteri o i limiti al potere, elementi che richiedono l'aggiunta di dosi significative di costituzionalismo e liberalismo per essere integrati nel quadro teorico.

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Abolizione del termine "popolo"

Una delle proposte correttive avanzate da Furio Cerutti è l'abolizione del termine "popolo" dalla Costituzione, sostituendolo con l'espressione "cittadini e cittadine". Questa idea, originariamente suggerita da Norberto Bobbio più di quarant'anni fa, ha un rilievo concettuale volto a togliere il terreno sotto i piedi alla pretesa populista di essere l'interpretazione più autentica del potere. Sarebbe più preciso parlare di politocrazia, derivante da "politès", ovvero cittadino o cittadina, anziché di democrazia.

Impatto del populismo globale

Il fenomeno populista è presentato da Cerutti non come un incidente di percorso, ma come una possibilità intrinseca alla struttura della democrazia stessa, generata da secoli di dittature o regimi elettorali. Tra gli impatti politici e istituzionali evidenti, il filosofo cita l'erosione della divisione dei poteri in nome del potere unificato del "popolo", come negli Usa, e l'avvio di pratiche dittatoriali verso il dissenso e l'opinione pubblica in paesi guidati da figure come Erdogan e Modi. In Italia, si assiste a un giustizialismo penale anti-garantista, mentre sul piano esterno si registrano massicce dosi di etnonazionalismo che contribuiscono al disgregarsi dell'ordine liberale internazionale e alle difficoltà dell'integrazione europea.

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Conseguenze economiche e sociali

Oltre alle implicazioni politiche, Furio Cerutti evidenzia gravi conseguenze economiche e sociali dovute all'ascesa del populismo. Nel campo economico, si registra un aumento vertiginoso del debito pubblico negli Usa, sebbene ridotto nella Ue, con un carico crescente per le generazioni future. La Cina, nonostante il suo regime non raccomandabile, installa e esporta quantità massicce di tecnologia per l'energia rinnovabile, mostrando differenze nelle chances future di crescita e innovazione rispetto all'America radical-populista di Trump, che privilegia il fracking impedendo la realizzazione di ben 165 nuovi parchi eolici. Inoltre, il caso britannico mostra i vantaggi limitati della Brexit, insieme alle elezioni di Trump, come i maggiori successi del populismo.

Correzioni epistocratiche e lottocratiche

Nelle relazioni sociali, il populismo segna l'avanzata della post-truth, dell'avversione alle scienze e di un'ostilità manichea che esaspera i conflitti invece di gestirli. Per contrastare questi sviluppi, Furio Cerutti suggerisce "correzioni epistocratiche" della democrazia, ovvero materie rinviate a esperti di particolari settori e sottratte alle decisioni dei governi. Si parla inoltre di "lottocrazia", intesa come nomina per sorteggio in alcuni casi specifici, al fine di garantire una politica più ragionevole e rispettosa di tutti, incluso il futuro delle generazioni non ancora nate.