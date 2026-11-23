Smantellata a Ostia Antica la residenza abusiva di 190 mq. Prima azione operativa dell'Ufficio demolizioni della Procura di Roma, presieduta da Giovanni Conzo, per garantire l'applicazione delle sentenze definitive.

Una residenza di stile hollywoodiano situata a Ostia Antica è stata ufficialmente smantellata dalle autorità competenti per gravi violazioni del piano urbanistico. L'intervento, avvenuto nella zona Stagni, ha portato alla distruzione di un immobile di 190 metri quadrati, dotato di ampio giardino e portico, realizzati oltre 30 anni fa in via Federico Bazzini senza alcun permesso. La demolizione rappresenta un caso simbolo, poiché per decenni la proprietaria, una donna di etnia rom, ha resistito a ricorsi puntualmente rigettati dai giudici, continuando a mantenere la struttura in piedi nonostante l'illegalità accertata.

Meccanismo operativo della nuova struttura giudiziaria

Questa operazione di demolizione costituisce il primo risultato concreto dell'Ufficio demolizioni della Procura di Roma, una struttura specializzata istituita circa sei mesi fa per sbloccare le procedure giudiziarie bloccate. L'iniziativa mira ad assicurare l'esecuzione effettiva delle decisioni definitive dei giudici in materia di abusi edilizi, superando le lunghe attese burocratiche. Le indagini preliminari sono state coordiate dal procuratore Fabio Santoni, titolare del fascicolo specifico, mentre l'attività operativa è sotto la supervisione dell'Ufficio Esecuzioni diretto dal procuratore aggiunto Giovanni Conzo. L'obiettivo dichiarato è il monitoraggio costante dei provvedimenti divenuti irrevocabili per attivazione immediata del ripristino della legalità sul territorio romano.

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Presenza di famiglia bengalese e posizioni delle autorità

Durante le verifiche è emerso che la villa ospitava abusivamente una famiglia originaria del Bangladesh, composta da padre, madre, tre figli piccoli e un nascituro, che versava un affitto mensile di mille euro in condizioni igienico-sanitarie precarie, priva di allacci idrici e con utilizzo esclusivo di bombole del gas. Mario De Sclavis, comandante della Polizia Locale, ha spiegato come l'individuazione della struttura sia avvenuta tramite l'identificazione degli occupanti, confermando la residenza irregolare della famiglia con minori. Nonostante l'assistenza proposta dal Comune di Roma, la famiglia ha rifiutato l'aiuto previsto, mentre le autorità hanno confermato la piena legalità dell'azione amministrativa condotta alla presenza dell'assessore capitolino Tobia Zevi e del presidente del X Municipio Mario Falconi.

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Impatto reale sul territorio romano e dati statistici

La demolizione della proprietà a Ostia Antica non è un caso isolato, ma la prima di una lunga serie di interventi previsti sull'intero territorio del Comune di Roma. La Polizia Locale ha dichiarato di aver lavorato a 2.900 fascicoli relativi a casi di abusivismo edilizio, evidenziando la vasta portata del fenomeno che colpisce la capitale. L'azione giudiziaria, basata su una sentenza passata in giudicato, segnala l'intenzione delle istituzioni di non lasciare impuniti gli abusi realizzati decenni fa. La presenza di elementi di lusso come un tavolo in marmo in una struttura del genere ha ulteriormente evidenziato la discrepanza tra il valore reale dell'immobile e la sua natura illegale.

Prossimi passi e applicazione delle norme urbanistiche

Con questo primo intervento operativo, l'Ufficio demolizioni della Procura di Roma ha stabilito un precedente per le future esecuzioni dei pignoratizi o delle demolizioni d'ufficio. La struttura continuerà a coordinare le attività per garantire che le sentenze definitive vengano attuate senza ritardi, contrastando la cultura dell'illegalità edilizia. I cittadini e le amministrazioni locali possono pertanto attendersi una maggiore celerità nell'abbattimento delle costruzioni abusive, con particolare attenzione alle strutture che persistono nonostante i ripetuti rigetti delle istanze di regolarizzazione. L'azione sottolinea l'impegno delle istituzioni romane nel riportare ordine nel territorio, restituendo spazi pubblici e rispettando le regole urbanistiche vigenti.