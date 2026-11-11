La demolizione del palazzo Ruspe a Tor Sapienza è avviata per realizzare un polo tecnologico e un parco, promuovendo la riqualificazione urbana nel quartiere del Caravaggio.

Il palazzo Ruspe a Tor Sapienza è stato demolito il 12 marzo 2024, dando inizio a un ambizioso progetto di riqualificazione. Con l'avvio della demolizione, la zona stenderà una nuova infrastruttura tecnologica e un parco verde, ponendo fine a oltre vent'anni di degrado e occupazioni abusive. Il progetto è stato fissato dal Comune di Roma con un contributo di 495mila euro da parte della società privata proprietaria dell'area.

Dettagli dell'intervento edilizio

Il lavoro di demolizione prevede l'abbandono di una struttura di 700 metri quadrati, compresi uffici, una guardie. Supplicanti e altri edifici vicini, oltre a un parcheggio multipiano. La demolizione è stata completata in sette mesi, il quale ha richiesto operazioni speciali a causa della vicinanza all'autostrada.

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Il nuovo complesso sarà articolato su quattro piani fuori terra e due interrati. I materiali demoliti verranno frantumati e riciclati per l'inquinamento dei sotterranei, rispettando l'impegno di non aumentare la superficie edificata o il consumo di suolo. L'intervento è stato finanziato in parte dal contributo straordinario versato alla Comune di Roma.

Impatto sulla comunità e sul territorio

Secondo il sindaco, l'area con un tempo negativo per rosso degrado verrà trasformata in uno spazio produttivo. All'esterno verranno installate quattro vasche di raccolta delle acque piovane e orienteranno un paesaggio ortodosso con pioppi, cipressini e aceri campestri. Gli scarti del cantiere saranno soggetti a rigida gestione ambientale per la riqualificazione del suolo.

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Il progetto include una zona verde che offrirà nuove opportunità per la mobilità sostenibile nella zona del Caravaggio, oltre a creare posti di lavoro nei lavori edilizi, nella manutenzione degli spazi verdi e nel settore delle telecomunicazioni.

Prossimi passi e tempistiche di realizzazione

La fase successiva prevede l'inizio dei lavori per la costruzione del polo hi-tech. Le date precise sono in fase di definizione, ma secondo i responsabili la realizzazione dovrebbe durare ulteriori 18 mesi. Il Comune di Roma ha già pianificato un controllo periodico per verificare la qualità dei lavori e la conservazione dell'ambiente circostante.

Negli ultimi mesi la società privata proprietaria ha collaborato strettamente con l'Assessorato all'Urbanistica, Milano Veloccia, per garantire il rispetto delle normative edilizie e la conservazione delle infrastrutture storiche vicine. L'intervento è stato accreditato come un modello di recupero urbano, che potrà influenzare progetti simili nelle altre zone della città.