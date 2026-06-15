Denim e infradito: il duo minimal chic che domina l'estate 2026

Scopri come abbinare jeans a infradito per creare look eleganti e casual, dalla città al mare, con le tendenze moda più hot dell'estate.

L'estate sta per arrivare e, come ogni anno, porta con sé una serie di desideri diversi: chi sogna le vacanze al mare, chi vuole passeggiare scalzi sulla sabbia, chi si rinfresca con un ghiacciolo alla menta sotto il sole di luglio, chi si tuffa in acque cristalline o sfida gli amici a una partita di carte.

Tra queste scelte tradizionali, però, c'è una nuova consuetudine che sta guadagnando terreno tra le fashioniste: tirare fuori dall'armadio quei capi leggeri rimasti feriti sull'asta più alta per vestire un'estetica più fresca e al tempo stesso sofisticata. Il guardaroba estivo, infatti, si sta trasformando in un vero e proprio laboratorio di combinazioni tra tessuti delicati, tonalità pastello e i classici evergreen che non possono mancare, creando un punto d'appoggio solido da cui costruire look sempre diversi.

Il primo accostamento che abbiamo individuato è l'abbinamento tra denim e infradito, un connubio che a prima vista può sembrare audace ma che conquista per la sua estrema semplicità. Il denim, disponibile in un'infinità di sfumature - dal classico blu scuro al più audace rosso o al pulito bianco - incontra le infradito, scarpe che hanno saputo reinventarsi da semplice calzatura da spiaggia a protagonista di un'estetica minimal chic.

Questo duo riesce a bilanciare comfort e stile, permettendo di passare dal tramonto in riva al mare a una cena elegante in città senza perdere la nota di disinvoltura. Abbiamo selezionato cinque outfit che mettono in scena questa combinazione: dal look totalmente minimalista, con jeans dritti abbinati a infradito flat total black e una camicia classica - perfetto sia per una giornata in ufficio sia per un weekend al mare - a proposte più giocose, come jeans bianchi baggy con una blusa dello stesso tono, spezzata da infradito flat in una tonalità contrastante per aggiungere un tocco di romanticismo.

Le infradito flat, soprattutto quelle in gomma, si confermano come le scarpe più versatili dell'estate 2026: da outfit sportivi e cool per le passeggiate urbane a proposte più sofisticate dove la calzatura diventa un elemento di design. Per chi ama i colori vivaci, una combinazione di jeans rossi e infradito gialle rappresenta la palette più dolce della stagione, mentre una blusa semitrasparente o una t‑shirt bianca completano il look per una cena elegante o una giornata al mare.

Le tendenze degli anni '90 continuano a influenzare lo stile urbano, con sandali a tacco, zeppe sottili e nodi chic che affiancano le infradito, conferendo un mix di retro e contemporaneo. Anche i jeans ankle, che lasciano la caviglia scoperta, sono tornati in voga e si sposano perfettamente con ogni tipo di calzatura, dalle infradito minimaliste alle scarpe con tacco più strutturate.

In sintesi, l'estate 2026 celebra la libertà di sperimentare con capi fondamentali come il denim, rendendo ogni outfit unico grazie a piccoli dettagli di colore e materiale, senza sacrificare la praticità. Per restare sempre aggiornati sulle ultime tendenze moda e beauty, Vogue Italia invita a iscriversi alla newsletter settimanale, dove ogni sabato mattina arriverà una selezione curata di novità shopping direttamente nella casella di posta





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