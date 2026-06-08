Denise Pipitone, il fratello Kevin rompe il silenzio: 'Mancanza di rispetto verso nostra madre'

Kevin, fratello di Denise Pipitone, interviene per la prima volta con un lungo post sui social, criticando le recenti dichiarazioni dell'ex pm Maria Angioni e del padre legale Tony Pipitone. Difende la madre e Pietro Pulizzi, vero padre secondo lui.

Dopo anni di silenzio, Kevin Pipitone , fratello di Denise, ha deciso di rompere il silenzio con un lungo post sui social. Le sue parole sono una dura replica alle recenti dichiarazioni dell'ex pm Maria Angioni e del padre legale di Denise, Tony Pipitone.

Kevin accusa entrambi di mancanza di rispetto verso la madre, Piera Maggio, che ha cresciuto lui e Denise da sola.

'Seguo da sempre con attenzione quanto viene scritto sulla vicenda di mia sorella Denise. Mi trovo, purtroppo, a osservare persone che oggi si proclamano 'padri', dimenticando l'assenza, sia emotiva che economica, che ha caratterizzato il loro passato', scrive Kevin.

'È doveroso ricordare che chi non ha mai provveduto al mantenimento dei propri figli oggi non può arrogarsi certi titoli. ' Kevin elogia invece Pietro Pulizzi, compagno della madre, definendolo 'un vero padre' che ha sempre agito con dedizione senza chiedere nulla in cambio. 'Se oggi dovessi cercare un esempio di cosa significhi essere un vero padre, saprei esattamente a chi guardare', aggiunge.

Il fratello di Denise critica poi l'ex pm Angioni, che aveva recentemente parlato di lacune investigative e di una traccia di sangue mai approfondita.

'Leggo le esternazioni di ex magistrati del caso che, a distanza di anni, puntano il dito contro la mia famiglia: mi chiedo il perché di tali illazioni proprio ora e non quando avevano il dovere istituzionale di indagare con efficacia', scrive Kevin, suggerendo che la ricerca di visibilità prevalga sulla verità. Kevin non risparmia frecciate nemmeno a Tony Pipitone, ricordando una sua frase shock: 'Denise è nata in un contesto sbagliato e ci sta pure che l'abbiano rapita per questo motivo'.

'Mi chiedo: in quel contesto non viveva forse anche lui? Non vi vivevo io?

', si domanda Kevin. E conclude: 'Le sole vittime di questa vicenda, dopo Denise, sono mia mamma e Piero. Non permetterò che le mie parole vengano strumentalizzate; esse servono solo a fissare la realtà che nessuno, meglio di me, ha vissuto.

' Il suo intervento arriva dopo anni di silenzio, rotto per fare chiarezza su aspetti rimasti in ombra troppo a lungo





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