Dennis Fantina, da 'Amici' alle sagre: 'Non hanno puntato su di me, ma vivo di musica'.

L'intervista a Dennis Fantina, vincitore della prima edizione di 'Amici', ripercorre il successo improvviso, le difficoltà dopo la trasmissione e il suo presente dedicato alla musica, tra sagre e piccoli concerti. Il cantante triestino racconta i momenti salienti della sua carriera, tra delusioni e nuove sfide.

Non hanno investito su di me, hanno puntato su altre figure. Oggi canto alle feste di paese, vivo e sopravvivo come posso: parla Dennis Fantina , il primo vincitore di Amici . In una lunga intervista a Fanpage, il cantante triestino ripercorre il successo improvviso che ha travolto lui e i suoi compagni durante la prima edizione di Saranno Famosi, le difficoltà incontrate dopo la trasmissione e il suo presente, ancora legato, nonostante tutto, alla musica.

Il grande successo come cantante solista, tuttavia, non è mai arrivato. Tempi diversi e logiche di mercato lontane da quelle attuali. L'artista triestino, però, non ha rimpianti: 'Molto semplicemente, hanno puntato su altri, è legittimo. Mi va bene così.' Ricorda l'inizio, quando assisteva alle selezioni, inizialmente dietro le quinte, affidando la conduzione a Daniele Bossari: 'Cercavano cantanti, attori e ballerini e invitavano a chiamare il numero in sovrimpressione. Erano le 6 del mattino e mi stavo preparando per andare in azienda. All'epoca facevo il rappresentante di prosciutti. Alle 8 in punto telefonai e mezz'ora dopo ricevetti risposta'. Dopo una serie di provini, ottenne un banco nella scuola più famosa della televisione. Gli inizi, televisivamente parlando, furono in salita, tanto che durante la pausa natalizia la trasmissione rischiò la chiusura. Fu l'intervento della conduttrice a ribaltare la situazione, non solo mettendoci la faccia, ma modificando la struttura del programma. Il successo arrivò subito: a gennaio 2002 i ragazzi di Saranno Famosi divennero idoli dei giovanissimi. 'Il disastro iniziò con il serale', ricorda Fantina. 'Cordoni di polizia ci scortavano dall'albergo al pullman e viceversa. C'erano centinaia di persone ad aspettarci'. Il cantante, vincitore di quella prima edizione storica, ricevette 50.000 euro in gettoni d'oro, altrettanti legati a un contratto annuale con Mediaset e un contratto discografico con Sugar di Caterina Caselli: 'L'accordo era per sette anni e cinque album, a discrezione dell'etichetta. Non ne feci cinque, perché l'anno successivo il contratto passò al vincitore della seconda edizione', racconta il cantante. Dopo un'estate del 2002 trionfale, un tour in tutta Italia con i ragazzi di Amici, arrivarono i primi tentativi di emergere come solista. La prima nel 2003, quando Sugar e Maria De Filippi provarono a proporlo al Festival di Sanremo: 'Avevo una canzone scritta da Mango, che ne aveva già scritte altre due per me. L'idea era quella di propormi tra i big e il regolamento mi concedeva il diritto, dato che bisognava avere un disco all'attivo, un tot di copie vendute ed essere reduci da un successo indiscusso'. Qualcosa, però, andò storto: 'Baudo modificò il regolamento e i dischi da avere attivi divennero due'. Non andò meglio il tentativo nel 2005: 'Ero prodotto da Radio Italia, dove lavoravo come speaker. Il presidente della radio, però, fu nominato presidente di giuria e, per conflitto di interessi, l'opportunità sfumò'. Nonostante l'amarezza per non essere riuscito a calcare il palco dell'Ariston, Dennis ricorda come il momento più difficile fu un altro: 'Quando Radio Italia rescisse il contratto, dopo cinque anni di collaborazione. Fu dura. Avevo comprato casa e acceso un mutuo. In quel periodo ero entrato in una bolla e avevo perso molti contatti con il mondo della televisione. Una volta fuori, mi sono ritrovato spaesato. È facile uscire da quell'universo, ma è complicatissimo rientrarci'. Il ritorno con The Voice e Tale e Quale Show, offerte che l'artista accettò perché 'non avevo niente da perdere'. Alle audizioni al buio, nessuno dei coach lo scelse. Nel 2021 ha partecipato a un altro programma nella speranza di riaprire qualche porta. Anche questa si rivelò un'illusione. Dopo l'esperienza con Carlo Conti, 'ho incontrato un paio di manager', spiega Dennis. 'La prima cosa che mi hanno chiesto è stata quanti follower avessi sui social'. E oggi, cosa fa Dennis Fantina? La musica è ancora parte della sua vita: 'Vivo e sopravvivo con la musica, andando avanti come posso. Faccio concertini, canto alle sagre, mi esibisco in piccole piazze'. La felicità è nelle piccole cose e il triestino si dice contento: 'Sto bene, sono felice e realizzato. C'è gente che sta peggio'. La pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore. Il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo. Termini e Condizioni di utilizzo del sito: evitare insulti e accuse senza fondamento, mantenendosi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo approvazione, ad eccezione di quelli in white list





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