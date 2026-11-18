La polizia filippina ha presentato denunce penali contro Thomas Markle, padre di Meghan Markle, per presunti abusi sessuali online su minori. Nuove indagini in corso.

La polizia filippina ha annunciato mercoledì la presentazione formale di denunce penali contro Thomas Markle, padre allontanatosi da anni dalla duchessa del Sussex Meghan Markle, per presunti reati legati all'abuso sessuale online di minori. Questa decisione legale rappresenta un significativo sviluppo nelle indagini che coinvolgono la famiglia reale britannica e il suo ex cognato.

Nuove Denunce Penali a Cebu

Le denunce sono state depositate lunedì presso l'ufficio del procuratore della provincia di Cebu, nel cuore delle Filippine, a conclusione di un'indagine condotta durante il mese precedente. Le autorità locali accusano Thomas Markle di aver violato le rigorose leggi nazionali che contrastano l'abuso sessuale online e lo sfruttamento dei minori, creando un precedente legale importante nel paese asiatico.

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La presentazione di queste denunce ora consentirà ai pubblici ministeri filippini di esaminare attentamente tutte le prove raccolte fino a questo momento. I procuratori dovranno determinare se esistono sufficienti fondamenti per formulare un'accusa formale e presentare il caso davanti a un tribunale, un processo che potrebbe avere conseguenze legali significative per l'imputato.

Arresto Previo negli Stati Uniti

Questa notizia legale arriva meno di due settimane dopo che le autorità statunitensi avevano arrestato Thomas Markle in Florida. Il suo fermo era avvenuto con un'accusa federale per il possesso di materiale di abuso sessuale su minori, che includeva presunte fotografie che lo ritraggono in compagnia di ragazze minorenni. L'arresto negli Stati Uniti ha scatenato un'ondata di attenzione mediatica globale sulla figura del padre di Meghan.

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Thomas Markle ha categoricamente negato tutte le accuse contro di lui. In dichiarazioni fornite al Daily Mail, ha definito le affermazioni false e ha descritto le accuse come bugie malate, cercando di respingere completamente le allegations di natura criminale. Nonostante le sue dichiarazioni, le indagini continuano in più giurisdizioni.

Indagini Forensi in Corso

La polizia filippina ha rivelato che l'esame forense dei dispositivi elettronici è attualmente in fase avanzata. Questi dispositivi erano stati precedentemente consegnati nelle Filippine da Thomas Markle Jr., fratellastro di Meghan Markle e figlio di Thomas Markle, contribuendo alle prove disponibili per le autorità.

Le forze dell'ordine hanno indicato che l'analisi tecnica dei dispositivi potrebbe produrre ulteriori prove a sostegno del caso o, se necessario, portare alla presentazione di accuse aggiuntive. La natura forense del lavoro in corso suggerisce che le indagini potrebbero rivelare nuovi elementi cruciali per il procedimento legale.

Contesto Familiare e Conseguenze

Meghan Markle, un'ex attrice statunitense, è stata in rotta con suo padre Thomas Markle sin dal periodo precedente al suo matrimonio con Harry, il figlio minore del re Carlo, avvenuto nel 2018. Questa distanza familiare ha caratterizzato la vita pubblica della duchessa negli ultimi anni, spesso menzionata nei media internazionali.

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La situazione legale attuale si somma a un complesso contesto di relazioni familiari tese, dove le azioni di Thomas Markle continuano a influenzare la narrazione pubblica sulla famiglia Markle. Le autorità legali in diverse nazioni stanno monitorando attentamente lo sviluppo degli eventi per garantire che ogni reato sia adeguatamente indagato e processato secondo le leggi locali e internazionali.