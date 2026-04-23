Denuncia alla Procura di Milano contro la Regione Lombardia per l'inquinamento atmosferico

Presentata una denuncia alla Procura di Milano contro la Regione Lombardia per i persistenti superamenti dei limiti di inquinamento atmosferico, nonostante le condanne europee e i dati disponibili. La denuncia mira ad accertare eventuali responsabilità penali per omissione e ritardi nell'adozione di misure efficaci. Parallelamente, una ricerca evidenzia l'interesse crescente verso gli investimenti Esg, ma anche le lacune nella comprensione e il rischio di abbandono da parte degli investitori.

È stata presentata una denuncia alla Procura di Milano contro la Regione Lombardia , integrata il 1° aprile con ulteriore documentazione. Questa azione non è motivata da provocazione o polemica istituzionale, ma dalla convinzione che il problema dell'aria in Lombardia non sia solo ambientale, ma anche di natura penale.

Nonostante i limiti di legge siano in vigore da sedici anni, le stazioni di monitoraggio lombarde continuano a registrare superamenti dei limiti per biossido di azoto, PM10, PM2.5 e ozono. Questi non sono eventi isolati, ma superamenti sistematici, documentati e prevedibili. La Commissione Europea ha ufficialmente riconosciuto che le misure adottate dalla Regione sono state tardive e poco ambiziose, con effetti previsti solo per il 2025, ovvero fino a vent'anni dopo l'introduzione degli obblighi normativi.

L'inquinamento atmosferico causa ogni anno in Italia decine di migliaia di morti premature, contribuendo a malattie cardiovascolari, respiratorie, tumori e riducendo l'aspettativa di vita. Colpisce in modo particolare bambini e persone vulnerabili.

Tuttavia, per decenni, questo problema è stato trattato come una questione tecnica, rimandabile e gestibile con modifiche minori. La Corte di Giustizia dell'Unione Europea ha condannato l'Italia, inclusa la Lombardia, nel 2012, 2020 e 2022 per il superamento dei limiti di PM10 e biossido di azoto. Nonostante queste tre condanne, la situazione è rimasta invariata.

La denuncia alla Procura di Milano mira a stabilire se le omissioni e i ritardi accumulati costituiscano una responsabilità penale, alla luce delle leggi ambientali introdotte nel 2015. L'obiettivo non è punitivo, ma piuttosto accertare che le istituzioni avevano a disposizione dati, strumenti e indicazioni chiare su come agire. La mancata azione, o l'azione insufficiente e tardiva, ha avuto conseguenze reali sulla vita e sulla salute di milioni di persone.

Respirare aria pulita non è un privilegio o un obiettivo a lungo termine, ma un diritto fondamentale che deve essere tutelato. Parallelamente, una ricerca condotta da Università Ca’ Foscari Venezia evidenzia un crescente interesse verso i prodotti finanziari Esg, ma anche una lacuna nella comprensione e un rischio di abbandono da parte degli investitori, soprattutto quelli più giovani e meno informati.

Il 16% di chi aveva investito in prodotti sostenibili ha poi abbandonato questo segmento, spesso influenzato da fonti non professionali come social media e recensioni online. L'attenzione ai temi ambientali e sociali non è sufficiente a garantire la permanenza negli investimenti Esg, sottolineando la necessità di una maggiore educazione finanziaria e di un supporto professionale adeguato





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