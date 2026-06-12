Denuncia dei familiari per la morte di un paziente: presunte omissioni nei pronto soccorso di Canicattì e Caltanissetta

La moglie di un uomo di 69 anni deceduto per emorragia cerebrale ha presentato un esposto alla Procura di Agrigento contestando la gestione sanitaria nei presidi di Canicattì e Caltanissetta. Si ipotizzano ritardi diagnostici e cure inadeguate.

Una donna di Campobello di Licata ha denunciato alla Procura di Agrigento i sanitari degli ospedali di Canicattì e Caltanissetta per la morte del marito, un uomo di 69 anni deceduto il 22 gennaio scorso dopo un'emorragia cerebrale.

La vicenda è ora al vaglio della magistratura, che dovrà accertare eventuali responsabilità. L'esposto, ricostruisce le ultime settimane di vita dell'uomo e contesta presunte omissioni e ritardi nell'assistenza sanitaria ricevuta. Secondo quanto riportato nella denuncia, il 30 dicembre il 69enne si sarebbe presentato al pronto soccorso dell'ospedale di Canicattì lamentando una forte cefalea e una crisi ipertensiva.

Un quadro che, secondo i legali della famiglia, avrebbe richiesto accertamenti immediati anche alla luce della storia clinica del paziente, già colpito nel 2004 da un'emorragia cerebrale provocata dalla rottura di un aneurisma congenito. La moglie sostiene che in quella occasione avrebbe chiesto l'esecuzione immediata di una Tac, ma che l'esame non sarebbe stato effettuato. L'uomo sarebbe stato invece dimesso con l'indicazione di tornare il giorno successivo per ulteriori controlli.

Il 31 dicembre, al nuovo accesso in ospedale, la Tac avrebbe evidenziato un'emorragia cerebrale in corso. Da qui il trasferimento urgente all'ospedale Sant'Elia di Caltanissetta, dove il paziente è stato sottoposto a un intervento chirurgico e successivamente ricoverato in terapia intensiva. Nell'esposto si sostiene inoltre che, dopo una prima fase di ricovero in rianimazione, il 15 gennaio il 69enne sarebbe stato trasferito in un reparto ordinario senza motivazioni chiare.

Durante la degenza avrebbe contratto un'infezione che ne avrebbe aggravato progressivamente le condizioni cliniche. Il peggioramento avrebbe reso necessario un nuovo trasferimento in rianimazione, ma ogni tentativo di salvarlo si sarebbe rivelato inutile. Il decesso è avvenuto il 22 gennaio. La vedova ha chiesto copia della documentazione sanitaria relativa al ricovero del marito.

Tuttavia, secondo quanto denunciato, nella cartella clinica consegnata mancherebbe il diario infermieristico, che non sarebbe stato fornito nonostante i successivi solleciti. Per questo motivo la donna ha chiesto alla Procura di disporre il sequestro di tutta la documentazione sanitaria relativa al caso, compreso il diario infermieristico e gli altri atti non ancora consegnati, ritenendo che possano emergere gravi profili di colpa medica a carico del personale sanitario che ha avuto in cura il marito.

Spetterà adesso agli inquirenti verificare il contenuto dell'esposto, acquisire le cartelle cliniche e valutare se vi siano elementi per l'apertura di un'inchiesta e per eventuali accertamenti medico-legali





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Omicidio Stradale Incidente Procura

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