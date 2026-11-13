Denuncia maestra autismo accendino: tensione a Secondigliano

Tensione a Secondigliano dopo la denuncia contro maestra ed educatrice per presunta minaccia con accendino a bambino autistico di 6 anni. Video e audio scatenano la polizia.

Una forte tensione si è registrata nel Rione dei Fiori di Secondigliano, dove si è consumata un'accesa disputa tra genitori di alunni e personale scolastico. La situazione è degenerata quando un gruppo di mamme si è recato presso l'istituto per richiedere chiarimenti sulle modalità educative adottate dalle insegnanti, in seguito alla denuncia formale presentata da una coppia di genitori nei confronti di una maestra e di un'educatrice. La vicenda ha attirato immediatamente l'attenzione delle forze dell'ordine e dei servizi sanitari per la gravità delle accuse e per la tensione palpabile sul luogo.

Accuse gravi e registrazione audio

I due genitori di un bambino di sei anni, affetto da disturbo dello spettro autistico di livello tre, non verbale e caratterizzato da marcata iperattività, hanno sporto denuncia presso la caserma dei Carabinieri di Secondigliano due giorni fa. La decisione è stata presa dopo l'ascolto di un file audio registrato con un piccolo registratore nascosto nell'interfodera della felpa del figlio. Nelle registrazioni, le due professioniste vengono ascoltate mentre dicono esplicitamente che il bambino ha paura dell'accendino e che hanno trovato il modo di farlo stare fermo, aggiungendo ironicamente che domani se ne porteranno uno più grande. Queste frasi hanno fornito ai genitori la conferma definitiva dei loro sospetti riguardo al trattamento riservato al piccolo.

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Reazione del gruppo di mamme

La tensione è esplosa quando il gruppo di mamme è intervenuto fisicamente non appena l'insegnante è uscita dall'edificio. Una delle presenti ha tentato bruscamente di strappare gli occhiali dal viso della docente, causando un immediato intervento dei Carabinieri e della squadra del 118. I sanitari hanno effettuato un accertamento sanitario e hanno riscontrato che l'insegnante era solo spaventata, senza subire lesioni fisiche di rilievo. La discussione, documentata da diversi video girati sul posto, è stata a tratti violenta e ha visto coinvolti direttamente i genitori e le figure educative accusate di maltrattamento.

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Precedenti lesioni e difesa scolastica

La decisione di denunciare non è giunta improvvisamente, ma è il culmine di una serie di eventi allarmanti osservati dalla famiglia. In precedenza, i genitori avevano notato delle ecchimosi sul corpo del piccolo e si erano recati a scuola per chiedere spiegazioni. Le maestre avevano giustificato le livide attribuendole all'iperattività del bambino, sostenendo che fosse lui stesso a procurarsele. I genitori avevano inizialmente ritenuto plausibile questa versione dei fatti, ma il bambino ha continuato a tornare a casa con lesioni più evidenti, mostrando comportamenti strani come rannicchiarsi e opporsi al momento di andare a scuola.

Procedura legale e testimoni

La coppia, rappresentata dall'avvocato Francesco Petruzzi, ha consegnato ai Carabinieri di Secondigliano un dossier completo che include le foto delle ecchimosi e delle escoriazioni visibili sul corpo del minore, le tracce audio che riportano le minacce con l'accendino e i nominativi precisi delle due maestre coinvolte. Le registrazioni mostrano le donne che pronunciano frasi forti mentre ridono, aggravando la percezione di cinismo da parte dei genitori. L'investizione della polizia giudiziaria punta ora a verificare la veridicità delle accuse e a ricostruire l'effettiva condotta tenuta nel corso delle giornate scolastiche all'interno dell'istituto.