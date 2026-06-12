Denunciata una donna per favoreggiamento nell'omicidio di madre e figlia

La donna, una stretta amica della famiglia, aveva negato di sapere dei problemi tra le vittime, ma le indagini hanno rivelato che era a conoscenza degli episodi e delle dinamiche legate alla famiglia.

Una donna è stata denunciata per favoreggiamento in relazione all'omicidio di madre e figlia. La donna, una stretta amica della famiglia, aveva negato di sapere dei problemi tra le vittime, ma le indagini hanno rivelato che era a conoscenza degli episodi e delle dinamiche legate alla famiglia.

La denuncia è stata presentata dopo che gli investigatori si sono scontrati con testimoni poco disposti a raccontare nel dettaglio gli eventi. La Questura di Campobasso ha confermato che il giro di interrogatori ad altri conoscenti della famiglia Di Vita continua, mentre i responsi dai telefoni sequestrati sono stati ottenuti. Le indagini continuano per chiarire i fatti e identificare eventuali altri coinvolti





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Omicidio Favoreggiamento Denuncia Questura Indagini

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