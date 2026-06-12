Head Topics

Beyond the Breaking News

Tesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road FeatureTesla Cybertruck Driver Arrested After Improper Use of Off-Road Feature Netflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split FandomNetflix's 2-Part Fantasy Series Is So Good, It United A Split Fandom Inside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal BlastInside China's Deadliest Mine Disaster in Over a Decade: The Secret Tunnels, 'Yin-Yang' Drawings, and Systemic Failure Behind the Shanxi Coal Blast Popovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff HopesPopovich's Text Ignites Harper: How a Legend's Words Rescued Spurs' Playoff Hopes

Denunciata una donna per favoreggiamento nell'omicidio di madre e figlia

Cronaca News

Denunciata una donna per favoreggiamento nell'omicidio di madre e figlia
OmicidioFavoreggiamentoDenuncia
📆6/12/2026 1:29 PM
📰leggoit
22 sec. here / 7 min. at publisher
📊News: 29% · Publisher: 51%

La donna, una stretta amica della famiglia, aveva negato di sapere dei problemi tra le vittime, ma le indagini hanno rivelato che era a conoscenza degli episodi e delle dinamiche legate alla famiglia.

Una donna è stata denunciata per favoreggiamento in relazione all'omicidio di madre e figlia. La donna, una stretta amica della famiglia, aveva negato di sapere dei problemi tra le vittime, ma le indagini hanno rivelato che era a conoscenza degli episodi e delle dinamiche legate alla famiglia.

La denuncia è stata presentata dopo che gli investigatori si sono scontrati con testimoni poco disposti a raccontare nel dettaglio gli eventi. La Questura di Campobasso ha confermato che il giro di interrogatori ad altri conoscenti della famiglia Di Vita continua, mentre i responsi dai telefoni sequestrati sono stati ottenuti. Le indagini continuano per chiarire i fatti e identificare eventuali altri coinvolti

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

leggoit /  🏆 40. in İT

Omicidio Favoreggiamento Denuncia Questura Indagini

 

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Rieti, truffa sulla polizza assicurativa: denunciata dai carabinieriRieti, truffa sulla polizza assicurativa: denunciata dai carabinieriRIETI - I Carabinieri della Stazione di Poggio Moiano, a conclusione di una mirata attività investigativa, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti...
Read more »

Aggressione omofoba: volontario del Roma Pride inseguito con lancio di uova e insultatoAggressione omofoba: volontario del Roma Pride inseguito con lancio di uova e insultatoL'aggressione denunciata mentre il giovane stava andando a prendere la metro alla stazione Battistini dopo aver partecipato alla Pride Croisette.
Read more »

Morte avvelenate, amica di famiglia denunciata per favoreggiamentoMorte avvelenate, amica di famiglia denunciata per favoreggiamentoUna stretta amica della famiglia Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi sono morte avvelenate per sospetto avv...
Read more »

Morte avvelenate, amica di famiglia denunciata per favoreggiamentoMorte avvelenate, amica di famiglia denunciata per favoreggiamentoUna stretta amica della famiglia Di Vita è stata denunciata per favoreggiamento nell'ambito delle indagini sul giallo di Pietracatella, il paesino del Molise dove a dicembre Sara Di Vita e sua mamma Antonella Di Ielsi sono morte avvelenate per sospetto avv...
Read more »



Render Time: 2026-06-12 17:53:28