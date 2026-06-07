Denunciato 59enne per essersi spogliato e molestato su un autobus a Roma

Un uomo di 59 anni, già con precedenti, si è spogliato e ha molestato i passeggeri su un bus Atac a Roma. Intervenuti i carabinieri, ha opposto resistenza e minacciato i militari. Il servizio è rimasto sospeso per oltre mezz'ora. Denunciato per resistenza e interruzione di pubblico servizio.

Un uomo di 59 anni, originario della provincia di Catania e già noto alle forze dell'ordine, è stato denunciato dai carabinieri della stazione Roma Piazza Dante dopo essersi spogliato a bordo di un autobus, aver molestato i passeggeri e minacciato i militari intervenuti per bloccarlo.

Il fatto è avvenuto ieri sera intorno alle 22:45 in piazza Zama, nel quartiere Appio-San Giovanni. L'uomo si trovava a bordo di un bus Atac della linea che collega piazza Zama alla stazione Tiburtina quando, in evidente stato di alterazione psico-fisica, ha cominciato a spogliarsi davanti agli altri passeggeri, molestando le persone presenti sul mezzo. L'autista ha allertato i carabinieri, che sono intervenuti prontamente bloccando il 59enne.

Alla vista delle uniformi, l'uomo ha opposto forte resistenza, rivolgendo gravi minacce ai militari. È stato necessario richiedere anche l'intervento del personale sanitario. A causa del comportamento dell'uomo e della necessità di mettere in sicurezza i passeggeri, il servizio della linea autobus è rimasto sospeso per oltre trenta minuti. Il 59enne è stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e interruzione di pubblico servizio, e l'autorità giudiziaria è stata informata





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