La Procura di Parigi apre un'indagine su Gerard Depardieu e Michel Houellebecq per reati sessuali avvenuti durante le riprese di un film nel 2018. Dettagli e contesto.

La Procura di Parigi ha annunciato sabato l'avvio formale di un' inchiesta giudiziaria nei confronti dell'attore francese Gérard Depardieu e dello scrittore Michel Houellebecq. L'indagine riguarda presunti reati sessuali commessi durante le riprese di un progetto cinematografico avvenuto nel 2018, a seguito di una denuncia specifica presentata il 13 maggio 2025.

Dettaglio del caso: il film del 2018 e le accuse

L'agenzia di stampa AFP ha riferito venerdì che i due noti personaggi della cultura francese sono stati accusati congiuntamente di stupro di gruppo e aggressione sessuale ai danni di una donna. Gli eventi sono avvenuti nel 2018, durante le fasi di produzione di un film, sebbene il titolo ufficiale non sia stato esplicitamente confermato in questa specifica dichiarazione iniziale. L'indagine è attualmente in corso e mira ad accertare la veridicità delle accuse avanzate dalla parte civile.

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Secondo quanto indicato dalla Procura di Parigi, l'iter procedurale è scaturito dopo che una denuncia con lo status di parte civile è stata formalizzata il 13 maggio 2025. Questo atto ha dato il via ufficiale all'apertura delle indagini preliminari, permettendo alle autorità giudiziarie di raccogliere prove e testimoni per stabilire la responsabilità penale degli imputati nei confronti della vittima.

Contesto legale: Depardieu e la condanna del 2025

Gérard Depardieu, 77 anni, si trova in una posizione giuridica complessa e già consolidata in altri procedimenti. Lunedì scorso, l'icona del cinema francese ha ritirato il proprio ricorso contro una condanna del 2025 per violenza sessuale. Con questo gesto, Depardieu ha accettato ufficialmente la propria colpevolezza, chiedendo scusa alle sue vittime eponendo fine alla possibilità di un ulteriore appello su quel specifico caso.

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Questa precedente condanna, pronunciata nel maggio 2025, riguardava l'aggressione sessuale di due donne avvenute sul set di un film. Depardieu è una figura storica della cinematografia mondiale, attivo per oltre cinquant'anni con oltre 200 pellicole all'attivo. Tra i suoi ruoli più celebri figurano i film Green Card, L'ultima metropolitana e Cyrano de Bergerac, lavori che hanno definito la sua carriera internazionale prima che venissero sollevate queste gravi accuse.

Profilo di Michel Houellebecq e sviluppi futuri

Michel Houellebecq, 70 anni, è un autore pluripremiato noto per romanzi controversi e provocatori come Sottomissione e Atomizzato. La sua coinvolgimento in questa inchiesta congiunta con Depardieu ha attirato l'attenzione dei media e dell'opinione pubblica internazionale. Non è stato possibile contattare immediatamente né gli avvocati di Depardieu né quelli di Houellebecq per ottenere commenti ufficiali sulle recenti mosse della Procura o sulle strategie di difesa legali.

La situazione legale si intreccia con un altro processo in corso, relativo alle accuse di violenza sessuale avanzate da due donne, che secondo l'accusa sarebbero avvenute durante le riprese del film Les Volets Verts. Le attività giudiziarie rimangono attive e monitorate dalla magistratura parigina, mentre l'opinione pubblica osserva con attenzione gli sviluppi che coinvolgono due dei nomi più influenti della cultura francese contemporanea.