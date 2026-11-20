Gerard Depardieu e Michel Houellebecq sono sotto inchiesta per un presunto stupro di gruppo avvenuto a Cabourg nel 2018. Dettagli sulla denuncia e sul ruolo di Guillaume Nicloux.

L'attore Gerard Depardieu e lo scrittore Michel Houellebecq sono stati ufficialmente indagati in Francia con l'accusa di stupro di gruppo. Questa grave accusa segue una denuncia con costituzione di parte civile presentata nel maggio del 2025 da una donna, come riportato dal quotidiano Le Figaro citando una fonte informata. Il fascicolo, che era stato reso noto inizialmente dal sito d'inchiesta Mediapart, è stato affidato alla polizia giudiziaria di Parigi per le necessarie indagini.

I Fatti Accaduti A Cabourg Nel 2018

I fatti oggetto dell'indagine risalgono all'11 dicembre 2018 e si sarebbero verificati presso la struttura Thalazur di Cabourg, in Normandia. L'episodio è avvenuto durante le riprese del film Thalasso, diretto da Guillaume Nicloux. Secondo la ricostruzione effettuata da Mediapart e confermata all'Agenzia France-Presse da una fonte vicina al fascicolo, l'attrice e ballerina di origine slava denuncia uno stupro di gruppo e aggressioni sessuali. La denunciante afferma di essere stata sottoposta a questi eventi mentre si trovava in stato di forte ebbrezza.

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La scena girata quel giorno specifico non prevedeva alcun contenuto sessuale nella sceneggiatura originale. Tuttavia, il regista Guillaume Nicloux avrebbe chiesto all'attrice di presentarsi sul set senza vestiti prima dell'inizio delle riprese effettive. Questa richiesta ha aperto la strada alle successive violenze descritte nella denuncia, che hanno portato all'apertura di un'indagine penale nei confronti delle figure principali legate alle produzioni cinematografiche.

Il Ruolo Del Regista E Le Compravendite Successive

Anche il regista Guillaume Nicloux è attualmente sotto indagine, in particolare per il reato di complicità in stupro e aggressioni sessuali. Una delle fonti coinvolte ha confermato ufficialmente questa informazione, collocando il direttore del film nello stesso perimetro accusatorio degli altri due personaggi principali. La sua responsabilità è esaminata in relazione alla dinamica degli eventi che si sono svolti nella struttura balneare della Normandia.

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Secondo quanto riportato dalla stampa francese, al termine delle riprese alla donna furono offerti un nuovo ruolo e tre contratti. Il valore lordo complessivo di questi accordi ammontava a 45mila euro. Tali pagamenti sono stati presentati come una forma di risarcimento o compensazione per quanto accaduto durante le sessioni di lavoro. Questa transazione finanziaria è diventata un elemento chiave nell'analisi della dinamica di potere e delle conseguenze legali dell'accaduto.

Precedenti Penali Di Depardieu E Houellebecq

Per Gerard Depardieu questa non rappresenta la prima accusa di natura sessuale nella sua carriera artistica. Un procedimento giudiziario già concluso riguardava le violenze sessuali avvenute sul set del film Les volets verdi. In quella circostanza, l'attore è stato condannato a 18 mesi di reclusione per violenza sessuale. Questo precedente legale aggiunge un peso significativo alle nuove accuse che lo riguardano e che riguardano l'episodio del 2018.

Anche Michel Houellebecq ha un altro procedimento alle spalle che lo vede coinvolto in contestazioni legali. Lo scrittore è indagato a Nanterre per complicità all'istigazione alla discriminazione, all'odio e alla violenza. Le accuse sono legate a dichiarazioni sui musulmani pubblicate a fine novembre 2022 sulla rivista Front Populaire. Questa situazione giuridica separata dimostra come l'attività creativa dei due uomini sia spesso al centro di contenziosi legali di vario genere.

Impatto Sulla Cultura E Sul Cinema Francese

Le attuali indagini colpiscono due pilastri dell'industria culturale francese, generando un forte dibattito sul modo in cui il settore gestisce le segnalazioni di violenza e i meccanismi di potere. La natura collettiva delle accuse, che coinvolgono figure di spicco come il regista e gli attori protagonisti, solleva interrogativi sulle dinamiche di produzione cinematografica e sulla tutela dei professionisti minori o delle comparse.

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L'attenzione mediatica è massima, con l'attenzione del pubblico e della critica rivolta a come le istituzioni giudiziarie gestiranno casi che coinvolgono personaggi così noti. La trasparenza delle indagini della polizia giudiziaria di Parigi sarà determinante per stabilire i responsibili e per comprendere le effettive dinamiche avvenute a Cabourg. Le prossime udienze e i provvedimenti del tribunale potrebbero avere ripercussioni sulla carriera futura di tutti gli indagati.