Gérard Depardieu e Michel Houellebecq indagati per presunti abusi sul set di Thalasso. La denuncia del 13 maggio 2025 descrive violenze sessuali non previste dalla sceneggiatura.

Gérard Depardieu e Michel Houellebecq sono stati formalmente indagati per un presunto stupro di gruppo verificatosi durante le riprese del film Thalasso. Le indagini, condotte dai giudici istruttori francesi, scaturiscono da una denuncia con costituzione di parte civile presentata il 13 maggio 2025 da un'attrice e ballerina. La donna contesta ai due attori celebri abusi sessuali avvenuti durante le riprese della commedia, diretta da Guillaume Nicloux.

I dettagli degli abusi sul set di Cabourg

I fatti contestati risalgono all'11 dicembre 2018, quando le riprese si svolgevano in un centro di talassoterapia a Cabourg, nel dipartimento del Calvados, in Normandia. Guillaume Nicloux stava dirigendo il progetto, originamente intitolato C'est extra, che sarebbe poi uscito nelle sale il 21 agosto 2019 con il titolo definitivo Thalasso. La trama della commedia racconta l'incontro tra Depardieu e Houellebecq, che interpretano se stessi durante un soggiorno in una struttura termale. La sequenza al centro dell'indagine prevedeva una festa clandestina nella suite dell'attore, con la partecipazione di due giovani donne provenienti dall'Europa orientale. La sceneggiatura originale contemplava solo baci, carezze e una danza, escludendo esplicitamente qualsiasi rapporto sessuale, come confermato dal regista e dalla produttrice Sylvie Pialat.

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La versione della denunciante e il contesto

La denunciante, che all'epoca aveva 32 anni, era stata scelta per interpretare una delle due donne nel film. Secondo quanto riportato, la donna aveva già conosciuto Gérard Depardieu nel 2011, sul set del film Rasputin, e in passato aveva avuto con lui una relazione interrotta. Inizialmente ingaggiata per una scena di danza a seno nudo, avrebbe appreso in seguito che il regista desiderava una nudità integrale. La donna sostiene di non aver ricevuto né la sceneggiatura né il contratto, nonostante le sue ripetute richieste. Durante le riprese, effettuate a porte chiuse con due telecamere, gli attori e l'altra interprete avevano già consumato una grande quantità di alcol. Dopo diverse prove, Guillaume Nicloux avrebbe chiesto alle due donne di spogliarsi completamente.

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L'accusa di violenza sessuale e registrazione illecita

Michele Houellebecq avrebbe condotto la donna in una camera da letto, baciandola e trattenendola sul letto. Gérard Depardieu avrebbe poi raggiunto la donna, compiendo una penetrazione digitale non consensuale nonostante i tentativi della donna di respingerlo. L'attrice accusa inoltre lo scrittore Michel Houellebecq di averle imposto un atto sessuale orale senza il suo consenso, mentre le telecamere continuavano a registrare. La donna racconta di essere rimasta in uno stato di shock e di essere scoppiata a piangere. Anche la seconda attrice, interpellata dal sito d'informazione francese Mediapart, ha confermato che la sceneggiatura non prevedeva alcun rapporto sessuale.

Complicità del regista e stato delle indagini

Oltre a Gérard Depardieu e Michel Houellebecq, anche Guillaume Nicloux è chiamato in causa con l'accusa di complicità in violenza sessuale e di aver registrato immagini a carattere sessuale in violazione della privacy. A ricostruire la vicenda è stato il sito Mediapart, che afferma di aver consultato la denuncia e diversi documenti, tra cui contratti, email e messaggi. Secondo quanto riportato, al momento della pubblicazione dell'inchiesta nessuno dei tre uomini era ancora stato ascoltato dai giudici istruttori. Non era stata interrogata neppure la donna che ha presentato la denuncia, ma le indagini sono ora ufficialmente aperte per accertare le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nel caso Thalasso.