L'attore francese Gérard Depardieu dovrà affrontare un processo a Parigi per presunto stupro del 2018, con una pena potenziale fino a 20 anni di carcere in caso di condanna.

L'attore francese Gérard Depardieu, 77 anni, sarà processato con l'accusa di stupro ai danni dell'attrice Charlotte Arnould, come ha dichiarato giovedì l'avvocato David-Olivier Kaminski. La notizia, diffusa da Reuters con dateline Parigi del 26 novembre, segna un passaggio decisivo in una vicenda giudiziaria che coinvolge una delle figure più note del cinema d'Oltralpe.

Secondo quanto riportato, Charlotte Arnould ha accusato Depardieu di stupro per la prima volta nel 2018. Le aggressioni, sempre secondo la sua denuncia, sarebbero avvenute nell'abitazione parigina dell'attore in due occasioni distinte, quando lei aveva poco più di vent'anni.

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Le accuse e la posizione della difesa

Depardieu ha negato ogni responsabilità nel caso di stupro, mentre il suo team legale ha impugnato lo scorso anno la decisione della procura di portare la vicenda davanti a un tribunale. Il ricorso non ha impedito il rinvio a giudizio, che ora apre la strada al dibattimento.

Il legale David-Olivier Kaminski rappresenta l'attore nella fase processuale e ha reso pubblico l'esito della procedura. La linea difensiva resta quella della negazione dei fatti contestati, in attesa che il tribunale valuti le prove presentate dalle parti.

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Arnould è l'accusatrice nel procedimento e le sue dichiarazioni, rese fin dal 2018, costituiscono il nucleo della contestazione. Il caso si concentra quindi su due episodi specifici, collocati nella casa parigina dell'attore.

Il ritiro del ricorso e il peso della condanna precedente

Earlier this month, Depardieu ha ritirato il ricorso contro una condanna separata del 2025 per violenza sessuale, accettando la propria colpevolezza e chiedendo scusa alle vittime. Questo passo distingue la nuova imputazione da quella già definita, in cui l'attore non contesta più il verdetto.

Il processo per stupro rappresenta una minaccia molto più grave per Depardieu, che potrebbe rischiare da 15 a 20 anni di carcere in caso di condanna. La differenza di pena potenziale sottolinea la portata dell'accusa rispetto al procedimento precedente.

Depardieu è una figura centrale del cinema francese: ha recitato in oltre 200 film nell'arco di cinque decenni, tra cui Green Card, L'ultima metropolitana e Cyrano de Bergerac. Proprio questa notorietà lo ha reso uno dei volti più esposti del lungo confronto della Francia con gli abusi sessuali commessi da alcuni dei suoi uomini più potenti.

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Il contesto internazionale e i casi paralleli

Nello stesso periodo, il comico britannico Russell Brand è stato condannato a 10 anni e mezzo di reclusione per aver violentato una donna e aver aggredito sessualmente altre tre. La sentenza, anch'essa emessa nelle settimane precedenti alla notizia su Depardieu, mostra come i procedimenti per abusi nel mondo dello spettacolo stiano ottenendo esiti giudiziari severi.

Il caso di Parigi si inserisce quindi in una serie di vicende che coinvolgono personalità del mondo artistico e dell'intrattenimento. Le differenze tra i singoli procedimenti restano però nette, perché ciascuno riguarda fatti, imputazioni e giurisdizioni diverse.