Deportazione Sahida Fakir e revisione elettorati India Bangladesh

La vicenda di Sahida Fakir illustra i rischi per 10 famiglie deportate dopo la cancellazione dai registri elettorali indiani, un'operazione che ha rimosso 130 milioni di nominativi con impatti demografici critici.

La vita di Sahida Fakir, 38 anni, è cambiata radicalmente quella del luglio 2024, quando uscì dalla sua casa a Mumbai per acquistare verdure, promettendo al figlio minore di tornare in pochi minuti. Oltre tre mesi dopo, la donna risiede in un villaggio nel distretto di Satkhira, in Bangladesh, separata forzatamente dal marito Jumman e dai suoi due figli. La sua esperienza non è un caso isolato, ma parte di una serie di espulsioni che hanno coinvolto almeno dieci famiglie intervistate da Reuters, le cui vittime sono state trattenute, interrogate o deportate dopo la cancellazione dai nuovi registri elettorali indiani. Queste storie mettono in luce la complessa intreccio tra la revisione delle liste elettorali e le operazioni di identificazione degli immigrati clandestini, creando un clima di incertezza giuridica e umana per migliaia di cittadini.

Dettaglio Operativo Espulsioni Frontiere

La cronologia degli eventi che hanno portato all'espulsione della Fakir rivela un meccanismo operativo preciso e controverso. Secondo le dichiarazioni della donna, agenti in borghese dell'unità criminale della polizia di Mumbai l'hanno trattenuta, sequestrandole il telefono che conteneva copie dei suoi documenti di identità. Dopo la detenzione, è stata costretta ad attraversare il confine verso il Bangladesh, un'area non presidiata e senza recinzioni, verso l'una del mattino. La polizia di Mumbai ha dichiarato ai documenti di corte che la donna è stata consegnata alla Forza di Sicurezza di Confine in Assam e successivamente deportata attraverso le autorità competenti. In totale, 149 persone sono state espulse durante questa specifica operazione, identificate dalle autorità come cittadini bangladesiani, nonostante la mancanza di prove definitive di cittadinanza straniera presentate al momento del fermo.

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Contesto Politico Revisione Listine

La rimozione di Sahida Fakir dalle liste elettorali rientra nella più ampia revisione dei registri votanti in India, la più grande nella storia del paese, che ha cancellato 130 milioni di nomi a livello nazionale. Questa operazione ha avuto un impatto sproporzionato sulla minoranza musulmana, che costituisce il gruppo demografico più numeroso in India e ha subito accuse di esclusione da parte dei gruppi per i diritti umani dal 2014. In Bengala Occidentale, la regione dove la revisione è stata applicata più aggressivamente, circa 9 milioni di nomi sono stati cancellati prima delle elezioni statali di quest'anno. Il Sabar Institute, con sede a Kolkata, ha rivelato che i musulmani rappresentavano il 70% dei 2,7 milioni di nomi cancellati dopo un esame più attento, sebbene costituiscano solo il 27% della popolazione regionale. Questi dati suggeriscono un impatto demografico significativo sulle comunità locali.

Posizioni Ministeriali Dibattito Pubblico

La connessione esplicita tra la rimozione dai registri elettorali e l'espulsione fisica dal paese è stata sottolineata dal Ministro degli Interni Amit Shah. Durante un comizio il 5 novembre nello stato settentrionale dell'Haryana, Shah ha dichiarato chiaramente che la risoluzione del Partito Bharatiya Janata (BJP) è quella di individuare gli infiltrati, rimuoverli dalle liste e poi espellerli uno per uno dal paese. Questa posizione contrasta con la denuncia del fondatore del Sabar Institute, Sabir Ahamed, il quale ha affermato che le cancellazioni hanno giocato un ruolo determinante nei risultati elettorali del Bengala Occidentale. Il BJP nega fermamente di aver preso di mira i cittadini legittimi, ma la mancanza di risposte ufficiali da parte del Ministero degli Interni, della Casa del Primo Ministro e della Commissione Elettorale ha alimentato le speculazioni sulle intenzioni reali dell'amministrazione.

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Impatto Famiglie Ritardi Giuridici

Le conseguenze per le famiglie coinvolte sono immediate e devastanti, come dimostra la situazione attuale di Sahida Fakir. Il suo marito, Jumman, sta combattendo il suo caso in tribunale, affiancandosi a milioni di sfide legali contro la revisione delle liste elettorali del Bengala Occidentale. Una petizione presentata dalla famiglia alla Corte Suprema nell'agosto 2024 ha sostenuto che la cancellazione dal registro elettorale non può determinare la cittadinanza e che l'espulsione basata su un'affermazione esecutiva non verificata è illegittima. La Corte Suprema è ora chiamata a valutare la legittimità di queste espulsioni basate su criteri amministrativi controversi, un processo che potrebbe stabilire precedenti importanti per i diritti dei cittadini indiani.

Prove Documentali Storia Residenziale

I documenti esaminati da Reuters dimostrano una lunga residenza indiana per la famiglia Fakir, confutando le accuse di illegittimità. I genitori e i nonni della Fakir erano registrati come elettori a Swarupnagar, in Bengala Occidentale, fin dalla prima elezione nazionale del 1952. I loro nomi apparivano anche nelle liste elettorali del 2002-03, un punto di riferimento fondamentale nell'ultima revisione per determinare chi poteva rimanere senza presentare documenti aggiuntivi. Sahida Fakir stessa figurava nelle liste elettorali del Bengala Occidentale almeno dal 2008, come comprovato dal suo documento di voto. Nonostante queste prove documentali inconfutabili, la donna è stata espulsa, lasciando la sua famiglia divisa e in lotta per il riconoscimento dei suoi diritti civili e del suo status di cittadina indiana.