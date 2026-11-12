Depressione post-partum e stigma sociale: oltre 90.000 casi in Italia

Lo stigma sui corpi post-partum affligge oltre 90.000 donne in Italia. Come i giudizi esterni e le invasioni di privacy alimentano la depressione perinatale e l'ansia.

Oltre 90.000 donne in Italia soffrono di depressione o ansia nel periodo che va dalla gravidanza al post-partum, una statistica che rivela la gravità di un problema spesso sottovalutato dalla società. Questo dato, fornito dalla Fondazione Onda, evidenzia come i confini tra educazione, privacy e spazio personale vengano frequentemente calpestati con leggerezza, specialmente da sconosciuti. Le donne si trovano spesso a dover gestire un profondo stravolgimento ormonale e fisico, mentre devono affrontare commenti non richiesti e giudizi esterni che aggravano la loro percezione di sé.

Impatto emotivo dei giudizi esterni

La psichiatra ha chiarito che i casi più complessi richiedono spesso il ricovero, ma le esperienze raccontate dalle madri mostrano come anche le interazioni apparentemente innocue lascino ferite profonde. Molte donne riportano episodi in cui estranee hanno commentato la loro forma fisica o toccato la pancia senza permesso, creando un senso di invasione e vulnerabilità. Queste azioni, spesso motivate da una presunta innocenza, finiscono per alimentare sensi di colpa e insicurezze, compromettendo l'esperienza del maternage.

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Testimonianze di Claudia e Marta

Claudia, madre di due figli maggiorenni, ricorda ancora con dolore un commento ricevuto circa sei mesi dopo il primo parto. Una giovane donna le disse che la sua pancia era ancora gonfia, suggerendo erroneamente che fosse di nuovo incinta. Claudia si sentì ferita soprattutto perché il commento proveniva da un'altra donna, un dettaglio che ha marcato la sua memoria per anni. Anche Marta, intervistata sulla battigia nell'agosto del 2025, ha vissuto un'esperienza simile. Dopo aver partorito da quattro mesi, una sconosciuta le ha toccato la pancia dicendole di impegnarsi per perdere la pancetta, un'azione che Marta ha definito sconvolgente e invasiva.

Il caso di Antonella e il diabete gestazionale

Anche Antonella, il cui racconto rivela implicazioni legate al giudizio esterno, ha sperimentato questo fenomeno. Originariamente rotondeggiante, aveva immaginato la gravidanza come un periodo di libertà dalle insicurezze, ma il rapporto con la propria immagine si è rivelato complesso. Ha descritto il disagio provato quando le persone si sentivano autorizzate a toccarla senza chiedere il permesso. Un conoscente le disse che, se non avesse saputo che era incinta, l'avrebbe giudicata grassa. Questa frase, pronunciata dal nulla, ha lasciato un segno duraturo anche a tre anni di distanza.

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La situazione di Antonella si è aggravata con la diagnosi di diabete gestazionale, una patologia che colpisce una percentuale significativa delle gestanti in Italia e che è legata a molteplici fattori, tra cui l'età, e non solo al peso corporeo. Antonella ha pianto molto per il senso di colpa, convinto che il diabete fosse una conseguenza diretta del suo sovrappeso. Questa percezione errata l'ha portata a guardarsi in modo negativo, sentendosi enorme e ingombrante, portando alla mancata realizzazione di servizi fotografici con il pancione, un ripensamento che oggi la rattrista.

Strategie di gestione e supporto

Per gestire questo carico emotivo, Antonella ha intrapreso un percorso di psicoterapia, trovando un supporto fondamentale nella sua migliore amica ostetrica. La sua esperienza sottolinea l'importanza di un approccio terapeutico che aiuti le madri a decostruire i sensi di colpa irrazionali e a ristabilire un rapporto sano con il proprio corpo. La storia di Antonella, insieme a quelle di Claudia e Marta, serve a monito sull'opportunità di prestare estrema attenzione al modo in cui ci si rivolge alle donne che stanno vivendo questo periodo cruciale della vita.

La necessità di indagare come questi confini vengano valicati è emersa chiaramente dalle esperienze condivise. La Fondazione Onda sottolinea che le stime approssimative parlano di oltre 90.000 donne che soffrono di disturbi affettivi in questo periodo. È quindi fondamentale educare la società a rispettare la privacy e l'immagine corporea delle neo-mamme, evitando commenti non richiesti che possono avere conseguenze psicologiche durature. La consapevolezza di questi dinamiche è il primo passo per creare un ambiente più supportive e meno giudicante per tutte le donne che attraversano l'esperienza della gravidanza e del post-partum.