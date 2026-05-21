Deputato M5s Carotenuto: 'Violenza sessuale, anziani torturati' in Israele

Dario Carotenuto, deputato 5 Stelle, ha raccontato di essere stato trattenuto per sei ore in una stanza con l'aria condizionata a 17 gradi e di aver subito violenza sessuale e maltrattamenti durante la sua esperienza sulla Flotilla intercettata da Israele.

Flotilla , il deputato M5s Carotenuto: 'C'è chi ha subito violenza sessuale , anziani torturati '. Farnesina : tutti gli attivisti verso Eilat, imbarco su charter TurkishTutti i partecipanti alla Flottilla sono in corso di trasferimento da Ketziot a Eilat per l'imbarco sui charter Turkish.

Lo conferma la Farnesina in una nota. I funzionari dell'ambasciata a Tel Aviv hanno seguito le procedure per l'assistenza del caso presso la struttura di Ketziot e sono presenti in aeroporto.

'Mi hanno ammanettato, hanno fatto di tutto. Ed io da quella panic room sono uscito in piedi, uno è stato portato in infermeria con probabilmente con delle lesioni interne, c'erano persone bendate, chi con delle fratture, traumi cranici, violenza sessuale, anziani torturati.

A un certo punto ci hanno chiamato per numero ci hanno divisi, io lo ho ancora al polso, 147, ci hanno chiamato, erano con i mitra spianati contro di noi, avevamo le mani alzate, ci hanno chiesto di avanzare e poi ci hanno chiesto di girarci. Sono stati forse i secondi più lunghi della mia vita, dopodiché ci hanno preso per il collo e ci hanno diviso e da quel momento in poi non so più niente dei miei compagni di viaggio'.

Così Dario Carotenuto, deputato 5 Stelle, atterrato questa mattina a Fiumicino insieme ad Alessandro Mantovani, il giornalista del Fatto quotidiano. Entrambi erano a bordo della Flotilla intercettata da Israele.

'In questi giorni ho sentito l'unità di crisi della Farnesina - ha aggiunto - li voglio anche ringraziare perché hanno fatto tutto quello che potevano. Quello che penso è che la politica non fa abbastanza, che i governi non fanno abbastanza, che questi ragazzi sono lì perché i governi non fanno abbastanza, che stanno rischiando la loro vita perché i governi non fanno abbastanza: questa è la verità.

Io penso che tutti i governi, tutte le istituzioni dovrebbero cogliere questo messaggio di pace e di speranza per un futuro migliore, perché quello che stiamo offrendo è solo una prospettiva di guerra, invece questi ragazzi stanno veramente piantando semi di pace'





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