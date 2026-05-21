Derby Decides a Season: Nightmare Season Scenarios for Both Teams

The battle for survival in the Italian Serie A is about to be decided in Torino. Both Juventus and Torino are struggling in the same way with questioning strategies and fear of relegation. The challenge for Torino is to beat their rivals and eliminate them from the race for the Europa League places. Putting all their hopes on D'Aversa who will be facing his swansong at the helm of Torino. The story behind Spalletti's extended contract will be the focus as he has agreed to an extension until 2028. Recently, his team lost and were dropped to the Europa League andampuan to enter the competition seems to be in jeopardy for the foreseeable future after losing to Fiorentina. The unpredictability of this season leaves no team untouched by the fear of failure. Which team will emerge victorious and secure survival will be a topic of debate as the day of confrontation dawns.

Sotto la Mole il derby che decide una stagione. La Juventus arriva agli ultimi 90' del campionato con un unico obiettivo: tre punti per restare aggrappata alle residue speranze di qualificarsi alla prossima Champions.

Un'annata che si profila di grande delusione e anche di possibili nuove rivoluzioni. Anche per il Torino la stagione è stata senza gioie, se non altro, però, i granata hanno ancora una chance per provare a salvare l'annata sottotono: battere i cugini bianconeri ed estrometterli definitivamente dall'Europa che conta è un doppio sgambetto che ingolosisce soprattutto la tifoseria.

Ci proverà D'Aversa, alla prima stracittadina che potrebbe anche essere la sua ultima panchina con il Toro, dal momento che il suo contratto è in scadenza e per ora non si registrano grandi contatti per proseguire insieme. Riflettori puntati su Spalletti: il tecnico di Certaldo ha già messo nero su bianco un accordo fino al giugno del 2028, ma lo scivolone contro la Fiorentina con conseguente rischio esclusione dalla Champions può rimettere tutto in discussione





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