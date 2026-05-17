Derby della Capitale in Serie A: Roma-Lazio allo stadio Olimpico

Il Derby della Capitale in Serie A, oggi domenica 17 maggio, vedrà la Roma sfidare la Lazio allo stadio Olimpico nella 37esima giornata, la penultima di campionato. I giallorossi arrivano alla sfida con l'entusiasmo della rimonta di Parma, mentre la Lazio, dopo aver perso nell'ultimo turno contro l'Inter e battuta nella finale di Coppa Italia, cerca di riscattarsi. La diretta televisiva e in esclusiva su Dazn sarà visibile tramite smart tv, mentre il derby sarà disponibile in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn.

Il Derby della Capitale in Serie A , oggi domenica 17 maggio, vedrà la Roma sfidare la Lazio allo stadio Olimpico nella 37esima giornata , la penultima di campionato .

I giallorossi arrivano alla sfida con l'entusiasmo della rimonta di Parma, mentre la Lazio, dopo aver perso nell'ultimo turno contro l'Inter e battuta nella finale di Coppa Italia, cerca di riscattarsi. La diretta televisiva e in esclusiva su Dazn sarà visibile tramite smart tv, mentre il derby sarà disponibile in streaming sull'app e sulla piattaforma web di Dazn





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