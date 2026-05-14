Derby di Roma e Caos Calendario: La Battaglia Legale tra Lega Serie A e Prefettura

Il TAR del Lazio è chiamato a decidere la data del derby Roma-Lazio, spostato a lunedì dalla Prefettura per motivi di ordine pubblico, contrastando la volontà della Lega Serie A di mantenere la contemporaneità delle gare.

La situazione riguardante la programmazione della trentasettesima giornata di Serie A è precipitata in un vero e proprio caos organizzativo, trasformando quella che doveva essere una semplice gestione del calendario in una vicenda quasi grottesca.

Al centro della disputa si trova il derby della capitale tra Roma e Lazio, una partita che non ha solo un valore sportivo immenso, ma che comporta delicate problematiche di gestione dell'ordine pubblico. La tensione è salita ai massimi livelli dopo che la Prefettura di Roma ha deciso di spostare la stracittadina a lunedì sera, alle ore 20.45, per evitare sovrapposizioni pericolose con la finale degli Internazionali di tennis, prevista per domenica 17 maggio.

La concomitanza di due eventi di tale portata nello stesso giorno, tra lo Stadio Olimpico e il Foro Italico, avrebbe potuto creare problemi di deflusso e sicurezza insormontabili per le forze dell'ordine. Inizialmente, la Lega Serie A aveva fissato il derby per domenica a mezzogiorno e trenta, inserendolo in un blocco di partite contemporanee che coinvolgevano squadre cruciali per la lotta ai posti Champions League, tra cui Juventus, Fiorentina, Genoa, Milan, Napoli, Pisa, Como e Parma.

Questa scelta era dettata dalla necessità di garantire l'equità sportiva, evitando che una squadra potesse conoscere il risultato dell'altra prima di scendere in campo. Davanti al veto della Prefettura, la Lega Serie A ha tentato diverse manovre per salvare la data di domenica. La proposta principale consisteva nell'anticipare il calcio di mezz'ora e posticipare di altre mezz'ora la finale di tennis, creando così un margine di un'ora per gestire gli spostamenti delle persone tra le due strutture.

Tuttavia, l'autorità prefettizia ha respinto fermamente ogni tentativo di mediazione, confermando l'obbligo di giocare il derby lunedì. Questa rigidità ha spinto la Lega Serie A a depositare un ricorso urgente al TAR del Lazio, sperando in una sentenza che permetta di riportare la partita a domenica. La questione è diventata estremamente urgente, poiché la decisione del tribunale amministrativo è attesa in tempi brevissimi, dato che il weekend è ormai alle porte.

La Lega ha ribadito che rinunciare alla contemporaneità delle partite non è un'opzione percorribile, poiché metterebbe a rischio la regolarità della competizione. Sebbene sia stata ipotizzata la possibilità di convincere i club coinvolti a giocare in orari diversi, la dirigenza ha chiarito che tale facoltà di scelta non può essere concessa alle società per evitare contestazioni legali e sportive. Nel bel mezzo di questo scontro istituzionale, sono emerse critiche feroci da parte dei protagonisti tecnici.

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, non ha risparmiato parole dure nei confronti della gestione della Lega, definendo l'intera situazione come il risultato di una serie di errori clamorosi. Il tecnico ha sottolineato come sia inaccettabile che l'organizzazione di eventi sportivi di livello mondiale, come gli ATP Finals, venga pianificata senza considerare l'impatto sui calendari calcistici, citando come esempio anche il derby di Torino.

Sarri ha espresso una frustrazione tale da arrivare a ipotizzare, in modo provocatorio, che sarebbe quasi preferibile accettare una penalizzazione piuttosto che sottostare a un'organizzazione così carente. Anche Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A, ha ammesso pubblicamente il pasticcio, riconoscendo che la concomitanza degli eventi, fissata quasi un anno prima, non era stata valutata correttamente in relazione alla possibile presenza della Lazio in finale di Coppa Italia.

Nonostante i tentativi di risolvere la questione con spirito collaborativo, le indiscrezioni suggeriscono che il TAR potrebbe confermare la decisione della Prefettura, rendendo il lunedì sera la data definitiva. Resta l'attesa per il verdetto finale che dovrà finalmente mettere fine a giorni di incertezza e tensione, permettendo a tifosi, squadre e autorità di organizzarsi per una delle partite più sentite del campionato italiano





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