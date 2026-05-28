Derby di Torino: ferito tifoso juventino, tre le piste seguite dalla polizia

Un tifoso della Juventus è stato gravemente ferito durante gli scontri del derby di Torino. La polizia sta esaminando numerosi video per fare luce sull'accaduto e ha seguito tre piste: l'uso di un sasso, di un lacrimogeno o di una bottiglia. La Digos sta ricostruendo l'intera vicenda, che è iniziata con un confronto tra i tifosi delle due squadre in piazzale San Gabriele di Gorizia. Dieci ultras della Juventus sono stati arrestati, ma otto di loro sono stati rilasciati con l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria.

Gli scontri tra tifosi durante il derby di Torino hanno lasciato un uomo gravemente ferito. Marco Leonardo Basoccu, un tifoso della Juventus di 36 anni, è stato colpito alla testa e si trova ancora in ospedale in gravi condizioni.

La polizia sta esaminando numerosi video, tra cui quelli registrati da droni e telecamere di sicurezza, per fare luce sull'accaduto. Tre sono le piste seguite dagli inquirenti: l'uso di un sasso, di un lacrimogeno o di una bottiglia.

Tuttavia, la pista della bottiglia sembra essere meno probabile delle altre. La Digos sta ricostruendo l'intera vicenda, che è iniziata con un confronto tra i tifosi delle due squadre in piazzale San Gabriele di Gorizia. Gli ultras della Juventus hanno tentato di entrare in contatto con il corteo dei tifosi del Torino, ma sono stati fermati dalle forze dell'ordine.

Questo ha scatenato una vera e propria guerriglia urbana, con l'uso di pietre, spranghe, cinghie e bombe carta da parte dei tifosi, e una massiccia risposta della polizia con lacrimogeni. Dieci ultras della Juventus sono stati arrestati, ma otto di loro sono stati rilasciati con l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria





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