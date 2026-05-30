Derby Italiano 2025: Storico Trasferimento all'Ippodromo Snai San Siro di Milano

Per la prima volta nella storia del galoppo italiano, il Derby si correrà a Milano invece che a Capannelle. L'evento del 2 giugno promette una giornata ricca di sport, intrattenimento e tradizione, con la partecipazione di cavalli e fantini di alto livello.

Per la prima volta nella storia del galoppo italiano, il Derby sarà corso presso l'Ippodromo Snai San Siro di Milano , un evento storico che segna un cambio epocale rispetto alla tradizionale sede di Capannelle.

Il 2 giugno 2025, l'ippodromo milanese si prepara a vivere una giornata di rinascita, senza rimpianti, ma con orgoglio. La manifestazione, che include il 143° Derby Italiano (GR2), il Presidente della Repubblica (GR3), e altri premi prestigiosi come il Carlo d'Alessio, l'Alessandro Perrone, il Mauro Sbarigia e il Tudini, sarà accompagnata da musica, animazione e attività per tutte le età.

I cancelli apriranno alle 12, con ingresso a 10 euro per i maggiorenni, mentre minori, over 70 e persone con disabilità entreranno gratuitamente. L'atmosfera sarà arricchita dalla Brianza Parade Band con i suoi 30 elementi e dal DJ Fuat Sunay nell'area della fontana, oltre alla presenza della fumettista Genny Ciociola per caricature e una postazione Photoboot 360° per ricordi eterni.

Per i più piccoli, un paddock a tema Antica Roma e il Battesimo della Sella con pony assistiti dagli istruttori del Centro Ippico Lombardo. Non mancherà l'eleganza con cappelli e cerchietti presso la Palazzina del Peso. Accanto alla tribuna principale, una pedana olimpica di scherma in collaborazione con Panathlon Club Milano, ANSMeS e UNSV Milano, dove giovani atleti si esibiranno in assalti di spada e fioretto.

La giornata di galoppo più importante dell'anno avrà nove corse, con la prima alle 14 e il clou del Derby alle 17.50, reso incerto dalla previsione di pioggia. Il plotone di 16 partenti per il Derby Italiano sulla pista grande di Milano sui 2.200 metri presenta una forte presenza straniera. Spicca l'assenza di cavalli allenati da Stefano Botti, gesto che lo qualifica come miglior allenatore italiano: inutile sacrificare un atleta per dire io c'ero.

Tra i concorrenti, Marco Botti allena un figlio di Wootton Basset con 60 antenati diversi, che può regalare il bis al fratello. J. Reyner presenta una figlia di Sottsass (54 antenati diversi), con il chilo e mezzo di vantaggio potenzialmente determinante dopo la vittoria in una Listed a Saint Cloud. Andreas Suborics schiera un figlio di City Light (61 antenati diversi), due corse in carriera ma di qualità.

Roberto Biondi ha un figlio di Ruler of the War (59 antenati diversi), la stella italiana per arginare la forza europea. Daniele Zarroli allena un figlio di Saxon Warrior (60 antenati diversi), con un salto di categoria forse troppo alto. Nedorestek Bohumil presenta un figlio di Reliable Man (62 antenati diversi), che ha sempre avuto questa corsa nel mirino.

L'altro alfiere di Biondi, montato da Mirco Demuro, è un figlio di Isfahan (61 antenati diversi) con due corse a Milano e una vittoria in maiden. Infine, Agostino Affè schiera un cavallo montato da J Spencer. Ogni partente ha la sua storia, rendendo il Derby 2025 un evento imperdibile per gli appassionati di galoppo e non solo





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