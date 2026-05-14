Derby Roma-Lazio e finale degli Internazionali di tennis: accordo raggiunto per la data e l'orario

La prefettura e il questore di Roma hanno accolto la proposta della Lega Calcio Serie A di disputare il derby Roma-Lazio domenica 17 maggio alle ore 12:00 allo Stadio Olimpico. Resta confermato il programma degli Internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17. La Lega Serie A ha presentato un piano di safety condiviso per garantire la sicurezza di entrambe le manifestazioni in programma.

Il derby Roma-Lazio si giocherà domenica alle 12. Lo rende noto la prefettura al termine del vertice convocato dopo la decisione del Tar . Resta confermato il programma degli Internazionali di tennis, con la finale del singolare maschile prevista per le ore 17.

Il prefetto e il questore di Roma hanno accolto la proposta della Lega Calcio Serie A di disputare il derby Roma-Lazio domenica 17 maggio alle ore 12:00 allo Stadio Olimpico. Lo conferma, con una nota, la Lega calcio, annunciando poi che coerentemente con tale decisione saranno fissate nello stesso orario Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli.

L'accordo è stato raggiunto nel solco della consolidata collaborazione tra Lega Calcio Serie A e autorità di pubblica sicurezza, già dimostrata con il successo organizzativo della recente finale di Coppa Italia all'Olimpico. La Lega Serie A ha presentato un piano di safety condiviso che prevede, oltre all'anticipo dell'orario dalle 12.30 alle 12 per aumentare il distacco con la finale degli Internazionali d'Italia, la nomina di un responsabile della sicurezza che farà da unico interlocutore con l'Autorità di Pubblica Sicurezza per l'intera area del Foro Italico e un piano integrato unico per i flussi di pubblico, con gestione delle tifoserie tramite steward e procedure chiare per emergenze sanitarie e antincendio.

Infine, verrà avviata una campagna di sensibilizzazione per invitare le tifoserie alla responsabilità e al rispetto, nell'interesse di una giornata di sport e valori condivisi





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