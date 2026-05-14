Derby Roma-Lazio nel Caos: Ricorsi al Tar e Minaccia di Boicottaggio delle Curve

La decisione della Prefettura di spostare il derby a lunedì per i tornei di tennis scatena la furia della Lega Serie A e i tifosi minacciano di non entrare allo stadio.

Il clima attorno alla stracittadina tra Roma e Lazio è diventato elettrico, trasformando una sfida sportiva in un complesso scontro istituzionale e sociale. La tensione è nata dalla decisione della prefettura di Roma di spostare il fischio d'inizio della partita, valida per la trentasettesima giornata di campionato, dalla domenica 17 maggio al lunedì 19 maggio alle ore 20:45.

Questa scelta è stata dettata da ragioni di ordine pubblico, per evitare che il flusso di tifosi coincidesse con la finale degli Internazionali d'Italia di tennis, evento di rilievo mondiale che si svolge al Foro Italico e che potrebbe vedere protagonista Jannik Sinner, oltre alla presenza istituzionale del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Tuttavia, questo spostamento ha innescato una reazione a catena devastante, poiché per rispettare la regola della concomitanza delle ultime giornate di Serie A, non sarebbe stata rimandata solo la sfida capitolina, ma altre quattro partite fondamentali per la corsa alla Champions League, tra cui Como-Parma, Genoa-Milan, Juventus-Fiorentina e Pisa-Napoli, creando disagi logistici per circa trecentomila sostenitori in diverse città italiane.

Di fronte a tale scenario, la Lega Serie A, guidata dal presidente Ezio Maria Simonelli, ha reagito con estrema fermezza, definendo la decisione della prefettura come un ostacolo insormontabile alla normale programmazione sportiva. Nonostante i tentativi di mediazione, che includevano la proposta di anticipare le partite di mezz'ora per agevolare i flussi di traffico, il Viminale ha mantenuto una posizione rigida, respingendo ogni tentativo di compromesso.

Di conseguenza, la Lega ha presentato un ricorso ufficiale al Tar per tutelare i diritti dei club e dei tifosi. Il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi ha difeso l'operato delle autorità di pubblica sicurezza, sostenendo che la scelta fosse ragionevole e necessaria per garantire la tutela di un evento annuale di grande importanza come gli Internazionali di tennis.

Il ministro ha sottolineato come il ricorso al tribunale amministrativo sia un atto legittimo all'interno di una società democratica, pur ribadendo che la sicurezza cittadina debba avere la priorità assoluta rispetto alle esigenze del calendario calcistico. Parallelamente alla battaglia legale, si è aperta una ferita profonda tra le istituzioni e il cuore pulsante dello stadio.

I gruppi organizzati della Curva Sud e della Curva Nord hanno espresso un dissenso totale, minacciando un boicottaggio senza precedenti qualora la partita dovesse effettivamente disputarsi di lunedì. I tifosi della Roma, in particolare, hanno rilasciato un comunicato lapidario in cui affermano che la dignità non può essere sacrificata per nessuna partita e che non intendono essere trattati come burattini nelle mani della burocrazia.

La prospettiva di uno stadio vuoto, o quantomeno privo della partecipazione dei settori più caldi, non è un'ipotesi remota, ricordando quanto accaduto nel dicembre del 2016. Questa situazione mette in luce la crescente frattura tra le esigenze di sicurezza urbana e la passione viscerale dei sostenitori, che si sentono ignorati e penalizzati da decisioni prese a tavolino senza considerare l'impatto emotivo e finanziario su chi viaggia e spende per sostenere la propria squadra.

Il derby, che dovrebbe essere una festa della città, rischia così di trasformarsi in un simbolo di scontro tra potere politico e cultura sportiva





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