Derek Hough rivela gli abusi subiti da bambino nel documentario Hulu The Symphony of Dance. La storia di resilienza e danza che ha salvato la sua vita.

Il giudice di Ballando Usa Derek Hough ha deciso di svelare i capitoli più bui della sua infanzia nel documentario inedito The Symphony of Dance, disponibile su Hulu. Attraverso una narrazione intima e dolorosa, l'artista racconta come la danza sia diventata il suo unico rifugio durante un'adolescenza segnata da violenza e terrore. Il progetto, segnalato anche dal magazine People, mira a trasformare il trauma in resilienza, mostrando come l'amore per il ballo abbia guidato la sua sopravvivenza.

I Traumi Infantili nello Utah

Lo scorrere del tempo ha riportato Hough nella casa della sua infanzia nello Stato dell'Utah, luogo dove si sono consumati eventi traumatici definiti come fonte di terrore puro. Il ballerino ha identificato nei vicini di casa le figure centrali di questa ordeal, descrivendoli come individui pericolosi che hanno terrorizzato la sua famiglia in molteplici modi. Questi atti di violenza non si sono limitati a minacce verbali, ma hanno incluso aggressioni fisiche brutali e intimidazioni gravi che hanno segnato indelebilmente la sua memoria.

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Le conseguenze di questi abusi sono state descritte con dettagli agghiaccianti e specifici da parte dell'artista. Hough ha rivelato di essere stato appeso a un albero per le caviglie, un'immagine di sofferenza e vulnerabilità estrema. In un altro episodio, i malintenzionati gli hanno puntato una pistola alla testa, creando una situazione di pericolo mortale immediato. Il trattamento disumanizzante ha incluso anche lo sputo addosso e il legame di mani e piedi, con il bambino abbandonato in un campo come fosse un animale.

Oltre alle violenze fisiche dirette, Hough ha fatto luce su un'altra forma di abuso psicologico e fisico. Ha confermato che uno dei vicini ha avuto comportamenti inappropriati nei suoi confronti, definendo l'accaduto come fisicamente inadeguato. Questa aggiunta al panorama di sofferenza ha contribuito a creare un clima di paura costante, dove ogni interazione con l'esterno poteva nascondere ulteriori minacce alla sua integrità fisica e mentale.

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La Fuga e la Perdita di Orientamento

La via di fuga definitiva dal contesto ostile è arrivata con il divorzio dei genitori di Hough. Questo evento familiare ha comportato un trasloco in un'altra zona della città, permettendo al giovane di allontanarsi dall'ambiente tossico. Hough ricorda quel momento con un senso di sollievo immediato, consapevole di essersi liberato da una trappola di cui non poteva uscire da solo. La separazione della famiglia ha funzionato come una barriera fisica contro i persecutori.

Tuttavia, il cambiamento geografico e familiare non ha portato la guarigione attesa, anzi, ha introdotto una nuova fase di confusione. A dodici anni, Hough si è ritrovato in un periodo di forte smarrimento, non comprendendo la direzione della sua vita o le azioni da intraprendere. Si è descritto come lasciato sostanzialmente a se stesso, privo di una guida chiara in un momento cruciale dello sviluppo personale e emotivo.

In questo periodo di vacuo esistenziale, il comportamento scolastico e sportivo è degradato notevolmente. Hough ha ammesso di marinare la scuola regolarmente, saltando le lezioni con frequenza. Ancora più preoccupante è stata la decisione di saltare anche le lezioni di ballo, l'attività che poi sarebbe diventata la sua vita. Il ballerino definisce quella fase come un vagare senza una direzione, cercando invano un senso di appartenenza o scopo.

La Risposta al Bullismo e l'Espulsione

Le ferite psicologiche di quegli anni hanno avuto ripercussioni profonde sulla salute mentale di Hough, come ha rivelato in precedenza nel podcast The Bossticks. Durante quell'intervista, datato a maggio scorso, l'artista ha descritto se stesso come un ragazzino spaventato e terrorizzato. La paura era così radicata da estendersi anche al buio e alla propria ombra, mantenendolo costantemente in uno stato di allerta e ipervigilanza.

Le dinamiche sociali a scuola erano altrettanto difficili, con continui tentativi di legare con i coetanei che fallivano ripetutamente. Hough subiva aggressioni fisiche costanti che aggravavano il suo isolamento. La situazione è degenerata fino a causare la sua espulsione scolastica, in seguito a un incidente specifico che ha rappresentato un punto di svolta nel suo percorso giovanile.

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L'episodio che ha portato all'espulsione ha visto un ragazzo colpire Hough in faccia, causandogli sanguinamenti diffusi. La reazione dell'artista è stata quella di difendersi aggressivamente, iniziando a picchiare il bullo a sua volta. Questa risposta violenta, comprensibile data la lunga storia di vittimizzazione, ha portato alla sua allontanamento forzato dall'istituto educativo, chiudendo un capitolo difficile della sua istruzione.

L'Incontro con i Ballas e la Trasformazione

La svolta definitiva nella vita di Derek Hough è arrivata grazie all'incontro con Corky e Shirley Ballas. Questa coppia, genitori del ballerino professionista di Dancing with the Stars Mark Ballas, ha offerto a Hough un sostegno incondizionato. Hanno preso sotto la loro ala protettrice il giovane, portandolo con loro a Londra per permettergli di proseguire gli studi di danza in un ambiente sicuro e stimolante.

Per Hough, questo trasferimento è stato percepito come la scelta giusta per scappare da un passato doloroso. Ha descritto il processo di partenza come un lasciar indietro il ragazzo ferito, con l'ambizione di diventare qualcuno di successo. Questa trasformazione richiede un grande sforzo emotivo e psicologico, poiché implica la costruzione di una nuova identità lontano dalle ferite infantili.

Nonostante il successo, Hough ammette il peso psicologico della spinta a dover dimostrare il proprio valore. Ha sviluppato una convinzione strana e pressante, legata al bisogno di successo come validazione personale. Solo attraverso il trionfo nella danza si sentiva all'altezza di superare le insicurezze e i traumi del passato, utilizzando l'arte come strumento di guarigione e affermazione personale.