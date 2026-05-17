Derek Malen: un derby romano e una consacrazione definitiva

Una nuova stella brilla nel calcio italiano: Derek Malen, attaccante della Lazio, è il simbolo di una squadra che ha scoperto di nuovo a credere nel futuro e nel derby romano. I suoi numeri, a dir poco impressionanti, sono il coronamento di una crescita senza precedenti.

C'è chi il derby lo sogna da bambino e chi invece lo arriva di colpo, travolto da un’onda che gli colpisce lo stomaco e non lo lascia più respirare.

La prima immersione totale nella febbre di Roma, la prima stracittadina da protagonista in una città che sa trasformare il calcio in battito, rumore, pelle d’oca. E lui quei brividi li ha già sentiti arrivare. Per strada, tra la gente. Negli sguardi dei tifosi.

Al Foro Italico, durante gli Internazionali di Tennis, quando è stato circondato dall’entusiasmo romanista come una star già consacrata. Un antipasto di ciò che lo aspetta oggi, quando l’Olimpico diventerà un vulcano acceso e Malen scoprirà davvero cosa significhi vivere un derby romano. Un’iniezione di adrenalina pura, un vortice emotivo che può schiacciare o esaltare. Un centravanti più devastante del momento.

Un ciclone. Un cannibale dell’area di rigore. Da quando ha debuttato in Serie A, nel weekend tra il 16 e il 19 gennaio 2026 nei cinque maggiori campionati europei ha trovato la fortuna, segnando tredici gol, meno reti soltanto di Harry Kane, capace ieri di prendersi la scena con una tripletta contro il Colonia. E già questo basterebbe per spiegare l’impatto clamoroso dell’olandese sul campionato italiano.

Ma i numeri di Malen fanno ancora più rumore se letti tutti insieme. Tre marcature multiple, record europeo dietro soltanto all’implacabile bomber del Bayern. Tredici reti segnate dopo essere arrivato nel mercato invernale: nessuno c’era mai riuscito in Serie A. Un dato che profuma di predestinazione, di ascesa improvvisa e irrefrenabile. E soprattuttouna classifica cannonieri che oggi lo vede già secondo appena sedici partite disputate.

Sedici. Questa continuità feroce ha cambiato il volto della Roma e alimentato la rincorsa al quarto posto. Perché oggi i giallorossi si aggrappano ai suoi gol come a una certezza assoluta. La Champions resta lì, all’orizzonte, e il derby può diventare lo spartiacque emotivo e tecnico della stagione.

Servirà coraggio, serviranno nervi saldi, ma soprattutto servirà ancora lui. Donny Malen, il nuovo uomo copertina romanista, quello arrivato in inverno e diventato in pochi mesi il simbolo di una squadra che ha ricominciato a credere nel futuro. Quale miglior palcoscenico del derby per consacrarsi definitivamente? Percidi questa sfida insieme a noi e vivi tutte le emozioni che offre il calcio romano





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CALCIO E NEWS ATTACCIATORE LAZIO DERBY ROMANO BENVENUTO IN INVERNO

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