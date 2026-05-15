Desideri e sfide: la forza di una nuotatrice e di una mamma caregiver

La nuotatrice Grazia Mannarino racconta di come il suo desiderio di tornare a nuotare sia stato un momento di rinascita dopo un lungo percorso di cura. Mannarino, invece, parla di come il suo nonno abbia salvato la sua vita dopo essersi chiuso in bagno, pensando di essere un fallito. Veronica, mamma di Gabriele, racconta invece di come il suo desiderio di avere un gatto sia stato un punto di svolta nella sua vita, insegnandole l’amore e la perdita. Anche lei, come molte altre mamme caregiver, ha sofferto e pianto per il figlio con grave disabilità, ma ha trovato forza e resilienza nel suo percorso di cura.

Faceva parte di una squadra agonistica e sognava di diventare una nuotatrice professionista.

«Nessuno può capire realmente cosa ho dovuto affrontare, cosa significa essere privata di ciò che ami di più al mondo. Ho sofferto, ho pianto. ». Nel lungo e percorso di cura, un desiderio l’ha sempre accompagnata: tornare in acqua.

Lo ha fatto con il suo idolo, il campione olimpico. Era davvero una giornata fantastica e mi sono divertita molto. Per me è stata una soddisfazione immensa: mi sono sentita orgogliosa e felice. Non solo la vasca, ma anche un momento autentico di vicinanza: «La condivisione è la cosa più bella: quando capisci che anche in momenti non semplici puoi aiutare qualcuno, è sicuramente ciò che mi rende più orgoglioso».

La vita mi ha insegnato che tutto è possibile, scrive Grazia nella sua lettera a Make-A-Wish Italia ETS. La condivisione è la cosa più bella: quando capisci che anche in momenti non semplici puoi aiutare qualcuno, è sicuramente ciò che mi rende più orgoglioso. Realizzare un desiderio significa offrire ai bambini e ragazzi gravemente malati un’esperienza capace di restituire energia, fiducia e forza.

L’impatto è fortissimo, contagioso, soprattutto sul benessere emotivo: aiuta ad affrontare il percorso di cura con maggiore resilienza. Un desiderio che si realizza non è solo un momento speciale: è una cura straordinaria. Mannarino: «Mi sono chiuso in bagno pensando di essere un fallito, mi ha salvato mio nonno. Dire che una donna si realizzi solo diventando madre è una violenza».

Ha fatto il manovale, il pittore, ha lavorato al McDonald’s. Io però volevo soltanto suonare. Da un’infanzia fatta di desideri sospesi a una casa piena di nomi, carezze e presenze silenziose. Un animale diventa amico, parente, babysitter.

E quando se ne va, resta tutto quello che ha insegnato sull’amore e sulla perdita. Anche noi mamme caregiver siamo umane. Mi piacerebbe che nel nostro Paese il diritto al sollievo per i genitori caregiver fosse maggiormente riconosciuto. Veronica racconta cosa significhi davvero prendersi cura ogni giorno di un figlio con grave disabilità e quanto sia importante riconoscere il diritto al sollievo, ancora troppo spesso negato a molti genitori





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