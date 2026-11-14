Design Italiano 2024: Artigianato, Tradizione e Innovazione nei Dettagli

Scopri le nuove collezioni di design italiano che uniscono artigianato e modernità. Dal porcellana di Ciotole a Naessi, un viaggio tra forme essenziali e savoir-faire.

Il panorama del design contemporaneo sta vivendo una fase di profonda riconnessione con le radici artigianali, dove la precisione geometrica incontra la narrazione dei materiali tradizionali. L'attenzione si sposta su dettagli discreti e atemporali, in cui ogni elemento, dalla luce che accarezza le forme ai tessuti che raccontano storie di cultura, contribuisce a definire un'estetica superiore e duratura nel tempo.

La serie Inside_Out, creata da Ciotole, incarna questa filosofia attraverso ciotole in porcellana inglese tornite e dipinte con smalti sviluppati specificamente dall'artista. La serie si distingue per una forma essenziale che valorizza il colore, dimostrando come la semplicità strutturale possa esaltare la purezza cromatica e la maestria tecnica del prodotto finale.

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Kubic: Geometrie Controllate in Cucina

La progettazione di Kubic ridefinisce lo spazio cucina attraverso telai scuri, superfici chiare e boiserie coordinate, creando geometrie controllate, ritmo e profondità visive. Questo approccio trasforma l'ambiente domestico in un'opera strutturata, dove il contrasto tra elementi scuri e chiari genera una composizione visiva equilibrata e sofisticata.

Artensia: Luce Diffusa e Forme Organiche

La lampada Artensia, ideata da Stella e Giovanni Battista Gianola, propone corolle in vetri artigianali e forme organiche per garantire una luce diffusa e avvolgente. Il sistema è versatile e può essere installato sia singolarmente sia in composizione, adattandosi alle diverse esigenze illuminotecniche degli interni contemporanei con un tocco di eleganza naturale.

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Nomadic Heritage: Dialogo tra Natura e Sapere

Nomadic Heritage celebra il dialogo tra natura e artigianato, affermando che ogni tessuto custodisce la storia di saperi tramandati e culture in movimento. Questa collezione trasforma il tessuto in un documento narrativo, dove l'uso di trapunte in piuma e piumino d'oca, palette raffinate e texture preziose riflette sessant'anni di savoir-faire artigianale consolidato.

SensiVenezia e Naessi: Rielaborazione dell'Heritage

SensiVenezia reinterpreta l'heritage veneziano accostando all'estetica del terrazzo le tonalità terrose, declinato in dodici colori ispirati alla città lagunare. Parallelamente, Woak Pluri di Naessi è un sistema modulare di cassetti e vani, dove rigore architettonico e libertà compositiva trasformano il contenere in cura, mentre la collezione Le Mosantine modifica il legno in un sistema modulare per porte, pareti e arredi, nei formati tondo e quadrato, con giochi di luce e ombre firmati Elisa Ossino.