Design Week: Colori, Tradizioni e Innovazioni Arredano Milano

Un viaggio attraverso le novità della Design Week milanese: dalle collezioni di tessuti di Lisa Corti alle proposte di Armani/Casa e Gebrüder Thonet Vienna, fino alle collaborazioni creative di Alessi, Miele, Frette 1860, Dior Maison, La DoubleJ e Kimchi Pop. Un mix di design, tradizione e innovazione per arredare la casa con stile.

Il colore, da sempre protagonista indiscusso, è al centro della nuova collezione casa di Lisa Corti , presentata nel nuovo Brera Showroom di via Varese 8 dal 21 al 26 aprile. Tessuti che rivisitano tre storiche stampe, reinterpretate in chiave cromatica e di dettagli: Crimson Small Ikat, che omaggia la tintura Ikat e le camelie; Planet, che rinnova la tradizione dei tessuti Suzani, accostandoli a un delicato fiore di magnolia; Nizam Stripes, ormai un pattern identitario, che reinterpreta l’omonimo fiore con una nuova variante di blu. La collezione promette di catturare l'essenza di un'eleganza senza tempo, fondendo tradizione e innovazione in un connubio di colori vibranti e motivi distintivi, perfetti per arredare con personalità gli ambienti domestici.

Armani/Casa presenta una novità di spicco: il tavolo da gioco Borgonuovo, un esempio di design ispirato allo stile Déco. La sua struttura in legno di ebano, il top rivestito in pelle color tortora, i bordi e i piedini in ottone chiaro satinato ne definiscono l'eleganza. Il piano centrale girevole rivela un piano da gioco in legno di ebano e acero naturale, ideale per scacchi o dama, completo di cassetti con pedine e porta bicchieri integrati. Un oggetto che incarna la raffinatezza e la funzionalità, pensato per chi ama l'intrattenimento di lusso.

Contemporaneamente, Gebrüder Thonet Vienna lancia la nuova collezione Continuum, presentata in Triennale in occasione della Milan Design Week. La sedia C5501, con la sua linea avvolgente in legno curvato di faggio, disponibile con seduta e schienale imbottiti o nell'intreccio di paglia di Vienna, rappresenta la reinterpretazione moderna dell'archivio storico del marchio. Un design essenziale e versatile, che reinterpreta i codici formali del marchio storico.

Allo stesso modo, Alessi presenta Vite, la caffettiera disegnata da Philippe Malouin, un omaggio all'estetica industriale. La filettatura della caldaia richiama il movimento di avvitatura, un dettaglio che la rende unica e riconoscibile. Alessi durante la settimana del design presenterà anche La Bella Tavola, un’installazione pop dedicata al tavolo come luogo di relazione, omaggio a Ettore Sottsass, progettata da Andrea Incontri, presso Palazzo Stampa di Soncino.

La collezione Tamsa di Maisons du Monde, firmata da Sarah Poniatowski, porta in scena la brocca in gres, anche vaso, ispirata al design materico marocchino. Presentata durante Moments of Joy, celebra i 30 anni del brand, mostrando la capacità di creare oggetti di design accessibili e di tendenza.

Miele introduce Compact Living: Kitchen Unit powered by Hettich, una soluzione di arredo cucina multifunzione, ideale per spazi ridotti, presentata al Miele Experience Center nel Brera Design District di corso Garibaldi 99. Un esempio di come la tecnologia possa adattarsi alle esigenze dell'abitare contemporaneo.

Frette 1860, in collaborazione con Tara Bernerd, lancia Turning Tables, una collezione che debutta nel flagship di via Manzoni. La collezione comprende eleganti vassoi in noce canaletto, sottobicchieri in pelle stampata, portagioie in lacca e travertino, e i classici tessuti per la tavola.

Infine, Dior Maison, in occasione del Salone del Mobile, presenta le nuove lampade Corolle disegnate da Noé Duchaufour-Lawrance. Pezzi unici che riecheggiano lo spirito del New Look di Christian Dior, disponibili in grigio, rosa e bianco, realizzate in vetro soffiato a bocca secondo la tradizione di Murano, omaggio all'elegante silhouette della gonna Corolle di Dior. Nel frattempo, al bar Quadronno di Milano, in collaborazione con Kimchi Pop e Momonì, si celebra l'amicizia femminile che genera creatività con un Kimchi Sandwich e una t-shirt in edizione limitata illustrata da Erin Kim. Infine, la collezione Al Fresco di La DoubleJ celebra il rito del mangiare all'aperto con una palette di eleganza selvaggia e stampe primaverili, che si arricchisce di una collezione completa per la tavola ispirata ai limoneti toscani in collaborazione con Villa San Michele, A Belmond Hotel, Firenze





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