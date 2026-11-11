Desirée Piovanelli, la famiglia chiede di riaprire le indagini sul delitto del branco

Maurizio Piovanelli e l'avvocato Alessandro Pozzani presentano nuove istanze per il caso della quattordicenne uccisa nel 2002 a Leno, chiedendo approfondimenti su moventi alternativi.

La famiglia di Desirée Piovanelli, la quattordicenne assassinata il 28 settembre 2002 nella Cascina Ermengarda a Leno, ha rinnovato ufficialmente la richiesta di riapertura delle indagini. Promossa dal padre Maurizio Piovanelli e dall'avvocato Alessandro Pozzani, questa iniziativa mira a colmare le lacune rimaste irrisolte dopo oltre vent'anni dalla tragedia avvenuta nella bassa bresciana.

Nuove richieste e punti oscuri del caso

I familiari hanno depositato un documento dettagliato articolato in quindici pagine e dieci punti specifici, che non mettono in discussione le condanne definitive già emesse nei confronti degli imputati. Il testo solleva interrogativi cruciali su elementi finora trascurati, tra cui la presenza di un DNA ignoto rinvenuto sul giubbino della vittima e una nuova testimonianza che potrebbe cambiare la prospettiva sull'accaduto. Gli avvocati sostengono che alcune tracce biologiche siano assenti nella scena del crimine, suggerendo la necessità di nuovi accertamenti tecnici.

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Movente alternativo: spaccio e sfruttamento

Secondo quanto affermato da Maurizio Piovanelli, dietro il delitto noto come "il delitto del branco" potrebbe esserci un movente diverso da quello sessuale inizialmente ipotizzato. La tesi avanzata dai legali punta verso lo spaccio di droga e lo sfruttamento sessuale di giovanissimi, ambiti da cui la giovane avrebbe voluto uscire. A supporto di questa ricostruzione viene citato anche un precedente invito rivolto a un'altra ragazzina affinché raggiungesse la stessa cascina, elemento che potrebbe indicare una dinamica diversa rispetto agli eventi accertati nei processi precedenti.

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Contesto giudiziario e figure coinvolte

Il quadro giudiziale attuale vede tre giovani, all'epoca minorenni, condannati in via definitiva per l'omicidio e che hanno già interamente scontato le loro pene. A loro si aggiunge Giovanni Erra, condannato a trenta anni di reclusione, ma rimane l'ombra di un possibile mandante mai individuato dalle autorità investigative. Questo vuoto legale rappresenta uno dei nodi centrali che la famiglia intende affrontare con la nuova richiesta, cercando di far luce sulle responsabilità potenzialmente più ampie rispetto ai soli esecutori materiali.

Storia delle istanze e prossimi passi

Un primo tentativo di riapertura del caso era stato presentato nel 2018, ma si era concluso con un'archiviazione senza ulteriori sviluppi procedurali. Ora i familiari tornano alla carica con argomentazioni aggiornate e nuove prove, sperando che la magistratura valuti l'opportunità di approfondire questi aspetti ancora irrisolti. L'obiettivo è garantire una verità processuale completa, andando oltre le sentenze passate in giudicato per comprendere appieno le dinamiche che portarono alla morte di Desirée Piovanelli nella struttura abbandonata di Leno.