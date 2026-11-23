Destiny Schliefert di Ozark è accusata di omicidio di secondo grado per non aver curato il neuroblastoma del figlio. Il bambino è morto nel luglio 2024 dopo oltre un anno di abbandono terapeutico.

Destiny Schliefert, residente a Ozark nel Missouri, è stata arrestata e accusata di gravi crimini dopo la morte del suo figlio di tre anni, avvenuta il 31 luglio. Le autorità accusano la madre di omicidio di secondo grado, omicidio di secondo grado aggravato da reato grave e abuso o negligenza su minore che ha causato la morte. Schliefert ha segnalato la morte del bambino alla polizia affermando che il piccolo aveva smesso di respirare.

Condizioni di denutrizione e abbandono medico

Una volta giunti sul posto, gli agenti hanno trovato una casa in condizioni fatiscenti, infestata da scarafaggi. Il bambino si trovava in uno stato di estrema denutrizione, con un peso di sole 24 libbre, pari a poco meno di 11 chili. L'autopsia ha rivelato che i tumori si erano diffusi in tutto il corpo, indicando una progressione avanzata della malattia non trattata.

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Diagnosi di cancro ignorata a marzo 2024

La cartella clinica ha dimostrato che l'Ospedale Children's Mercy di Kansas City aveva diagnosticato un cancro al piccolo nel marzo 2024. Nonostante la diagnosi di neoplasia alla ghiandola surrenale, le autorità affermano che la madre non ha intrapreso alcun trattamento medico. La decisione di non cercare assistenza ha permesso alla patologia di progredire in modo letale.

Neuroblastoma: una malattia trattabile ma letale se ignorata

Il neuroblastoma è un tumore che origina dai neuroblasti, cellule del sistema nervoso simpatico, e rappresenta circa il 10 percento di tutti i tumori registrati dalla nascita ai 14 anni. È il tumore più frequente in età neonatale, con un'età media alla diagnosi di circa 18 mesi. In Italia vengono individuati annualmente 130-140 nuovi casi, confermando la sua rilevanza clinica significativa.

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Prognosi migliorabile e confessione della madre

Un medico ha riferito agli investigatori che il bambino probabilmente sarebbe sopravvissuto se avesse ricevuto le cure mediche appropriate. Schliefert ha ammesso agli inquirenti che l'assistenza sanitaria avrebbe probabilmente aiutato il figlio. La mancanza di intervento chirurgico o chemioterapia, solitamente efficaci negli stadi iniziali o in combinazione, ha avuto conseguenze fatali irreversibili.

Accuse formali e prospettive legali

La madre affronta ora carichi penali pesanti che includono omicidio di secondo grado e abuso su minore. La storia evidenzia la tragica assenza di azione terapeutica contro una patologia che, come dimostrato dai dati clinici, offre probabilità di sopravvivenza se trattata in maniera adeguata. Il caso sottolinea l'importanza cruciale del tempestivo intervento medico nelle neoplasie pediatriche.