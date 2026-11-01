Destra populista e diseguaglianza: Meloni favorisce i redditi alti

Analisi sulle politiche economiche del governo Meloni che aumentano la povertà. La destra populista favorisce i ricchi, votata dai poveri.

Il governo guidato da Giorgia Meloni sta portando avanti una linea economica che, secondo le analisi più recenti, contribuisce ad ampliare il divario tra le classi sociali. Una volta al potere, la destra nazionalista e conservatrice ha scelto di destinare le risorse pubbliche prevalentemente alle fasce di reddito medio-alte. Questa decisione avviene a scapito delle classi subalterne, che continuano a votare per queste formazioni politiche pur vedendo deteriorare la propria condizione economica. Il paradosso è evidente: chi vota per la protezione dei poveri vede i propri interessi materialmente danneggiati dalle decisioni di governo.

Politiche economiche e divario sociale

La nuova destra populista si presenta invariabilmente come la difesa del popolo, intendendo con questo termine soprattutto le classi lavoratrici e subalterne. Tuttavia, nei fatti, non utilizza mai termini come proletariato, che appartengono a una tradizione politica diversa e più antica. Non appena conquista il governo, questa destra persegue politiche a favore delle classi più elevate. Queste azioni sono persino più marcate rispetto alla destra liberista tradizionale, nata negli anni Settanta con la rivoluzione reaganiana. Anche la destra italiana, che non si dichiara apertamente liberista, finisce per adottarne i modelli e le politiche concrete, indebolendo progressivamente lo Stato Sociale.

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Dati sulla povertà e tagli al welfare

Nei paesi in cui la destra populistica è rimasta al governo per un periodo prolungato, come negli Stati Uniti, in Italia, Svezia, Polonia e Ungheria, gli indici di disuguaglianza sono aumentati significativamente. Le rilevazioni statistiche confermano che il numero di persone scese sotto le soglie di povertà è cresciuto. Non si tratta di una povertà metaforica, ma di una condizione reale e misurabile. La legge di bilancio attuale dimostra chiaramente come le risorse vengano sottratte ai redditi medio-bassi. Invece di proteggere i più deboli, il governo ha scelto di mantenere un approccio corporativo, distribuendo mance a diversi segmenti dell'elettorato per mascherare la natura classista delle sue azioni.

Strategie elettorali e sicurezza percepita

Con l'avvicinarsi delle scadenze elettorali, la Coperta si è ulteriormente accorciata e le risorse sono state concentrate sui settori da cui il governo ritiene di poter ottenere nuovo consenso. I beneficiari principali sono coloro che appartengono alle fasce medio-alte di reddito. Per gli altri elettori, il governo offre principalmente decreti sicurezza e promesse di ordine pubblico. L'idea è che questi cittadini, pur subendo un impoverimento materiale, si sentano più sicuri. La promessa è quella di proteggere i centri storici e punire i piccoli reati, senza però migliorare le condizioni economiche quotidiane. Una parte consistente degli elettori più poveri continua a sostenere questa forza politica, nonostante le politiche attive la danneggiino.

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Psicologia e identificazione con il leader

Il meccanismo che permette agli elettori di sostenere partiti che non tutelano i loro interessi materiali può essere spiegato attraverso la psicologia. La psicanalisi parla di transfert narcisistico, dove le masse proiettano sul leader un'identificazione così forte da continuarlo ad amare anche quando le sue decisioni le danneggiano. La sofferenza e il sacrificio rafforzano talvolta il legame con il capo. La storia offre esempi inquietanti, come il fascismo e il nazionalsocialismo, che continuavano a conservare consensi nei ceti subalterni durante i bombardamenti. Furono le élite, non il popolo, a ritirare la fiducia a Mussolini e Hitler.

Ansia di status e identità nazionale

La psicologia sociale aggiunge un'altra chiave di lettura importante. Studi recenti, condotti da ricercatori come Sarah Jay dell'Università di Limerick in Irlanda, analizzano il ruolo dell'ansia di status e dell'identità nazionale. Questi fattori psicologici sono fondamentali nella costruzione del consenso populistico di destra. L'identità nazionale diventa un ancoraggio emotivo che supera le considerazioni puramente razionali o economiche. Il legame simbolico con il leader e la difesa di valori percepiti come tradizionali risultano più potenti dei benefici materiali immediati. Questo spiega la persistenza del supporto elettorale nonostante la crescita della povertà e l'aumento delle disuguaglianze sociali.

Eredità liberista e continuità storica

È interessante notare come la destra italiana rivendichi a volte l'eredità del liberismo, specialmente nella sua versione sudamericana. Anche quando non lo dichiara esplicitamente, le politiche economiche seguite coincidono con i principi del libero mercato e della riduzione dell'intervento statale. Questo approccio ha portato a un progressivo indebolimento del welfare state. La differenza rispetto al passato risiede nella retorica populistica che copre queste scelte economiche. Mentre la destra degli anni Settanta era esplicitamente liberista, quella attuale usa un linguaggio populista per giustificare misure che favoriscono i redditi alti. Questa strategia è risultata efficace nel mantenere il consenso elettorale in Italia e in altri paesi europei.