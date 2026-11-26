La moglie del giornalista giapponese Yuki Imai, arrestato a Mosca per spionaggio, invoca l'aiuto internazionale. Il caso inasprisce i rapporti tra Tokyo e Russia.

Yuki Imai, reporter per il quotidiano giapponese Hokkaido Shimbun, è detenuto presso il centro di Lefortovo a Mosca sotto l'accusa di spionaggio. Sua moglie, Nozomi Imai, ha rilasciato una dichiarazione giovedì 26 novembre 2024 in cui chiede pubblicamente il suo rilascio immediato. La moglie, 32 anni, ha fornito dettagli sulla famiglia del giornalista, di 34 anni, e sui suoi stretti legami con la Russia, dopo che Yuki Imai era stato arrestato il mese scorso mentre si preparava a tornare a casa a Tokyo.

Dettagli sull'arresto e legami con la Russia

La dichiarazione è stata inviata ai media dall'editorialista Hokkaido Shimbun e offre una prospettiva emotiva sull'incidente senza entrare nel merito delle accuse ufficiali. Nozomi Imai ha sottolineato l'amore profondo di suo marito per la cultura, la lingua e l'arte russe. Ha ricordato che suo nonno era nato a Sakhalin quando quella parte dell'isola era sotto il dominio giapponese, evidenziando così i legami storici e familiari con la regione.

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Il giornalista era in Russia da due anni come corrispondente a Sakhalin, nell'estremo oriente russo. La moglie ha descritto il suo desiderio impaziente di ricongiungersi con la loro figlia di un anno, dopo un lungo periodo di separazione causato dal suo incarico lavorativo. Ha confessato di aver notato per la prima volta che qualcosa non andava la mattina della sua partenza, quando non è riuscita a contattare il marito.

Accuse di spionaggio e contesto geopolitico

Mosca accusa Yuki Imai di aver raccolto informazioni sulle capacità difensive della Russia. Questo caso rappresenta l'arresto più eclatante di un giornalista straniero dal 2023, quando era stato trattenuto Evan Gershkovich del Wall Street Journal. Le autorità russe non hanno fornito prove immediate delle attività di spionaggio, ma l'accusa è sufficiente per avviare il processo penale che si sta svolgendo nel paese.

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La situazione geopolitica tra Giappone e Russia è già tesa da decenni a causa della disputa sulle quattro isole del nord, controllate dalla Russia ma rivendicate da Tokyo. Le relazioni sono peggiorate drasticamente dopo l'invasione russa dell'Ucraina del 2022. Il Giappone si è unito ad altre nazioni nell'imporre sanzioni economiche alla Russia, creando un clima di forte attrito diplomatico che influenza il trattamento dei cittadini giapponesi all'estero.

Impatto sulla famiglia e prossimi step legali

Nozomi Imai ha descritto l'impatto devastante sulla famiglia, inclusi i genitori anziani di Yuki. Sua madre è a rischio di emorragia cerebrale a causa dello stress, mentre i nonni temono di non rivedere mai più il figlio. La piccola figlia di Yuki, che ha un anno di età, ha iniziato a notare la mancanza del padre, chiedendo spesso dove si trovi e guardando lungo il buio corridoio di casa.

Le autorità giapponesi hanno visitato Imai presso il carcere di Lefortovo e hanno riferito che il giornalista non ha problemi di salute al momento. Tuttavia, secondo l'agenzia di notizie russa Interfax, Imai rimarrà detenuto per almeno due mesi mentre i pubblici ministeri esaminano il caso. Se verrà dichiarato colpevole delle accuse di spionaggio, potrebbe affrontare una pena detentiva compresa tra i dieci e i venti anni di prigione.

Il caso ha ulteriormente inasprito le già tese relazioni bilaterali tra i due paesi. In un recente sviluppo che ha contribuito a complicare il dialogo, Mosca ha sequestrato a novembre gli asset russi di Japan Tobacco, società in cui il governo giapponese detiene una quota parziale. La comunità internazionale osserva con attenzione l'evoluzione del processo, chiedendo il rispetto delle libertà dei giornalisti e la libertà di movimento.