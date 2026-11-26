L'ordine di Israele Katz per Mahdi Tunsi solleva critiche sulla discriminazione nella detenzione amministrativa, una pratica usata contro oltre 3000 prigionieri arabi senza processo.

Un tribunale di Gerusalemme è chiamato a decidere sulla richiesta di prolungare la detenzione amministrativa per sei mesi di Mahdi Tunsi, uno studente universitario palestinese affiliato alla università ebraica. La richiesta è stata avanzata dal servizio di sicurezza interno israeliano, noto come Shin Bet, presso il ministro della difesa Israel Katz, che ha firmato l'ordine di carcerazione senza processo.

Dettagli dell'Arresto e Trattamento Inumano

La vicenda prende il via con l'arresto di Tunsi avvenuto l'8 novembre nel suo studentato. Durante l'udienza per la cauzione del giorno successivo, è emerso che lo studente presentava segni evidenti di maltrattamenti, inclusi capelli e barba rasati e la privazione degli occhiali da vista. Tunsi ha riferito al suo legale di essere stato aggredito dagli agenti di polizia durante il trasporto nella volante e al commissariato, nonostante le sue attività siano rivolte alla coesistenza tra i due popoli.

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Il Ruolo dello Shin Bet e del Ministero

Sebbene la polizia avesse inizialmente chiesto il diniego della libertà provvisoria per presunti reati contro la sicurezza e resistenza, la situazione è cambiata drasticamente con l'intervento dello Shin Bet. Il servizio ha richiesto al ministro Israel Katz la detenzione amministrativa, una misura che sospende le normali procedure legali. Questa decisione ha inserito Tunsi in una procedura parallela dove non vi sono indagini formali, prove visibili, testimonianze o udienze pubbliche.

Discriminazione Razziale nel Sistema Giudiziario

La pratica della detenzione amministrativa in Israele colpisce prevalentemente la popolazione araba. Attualmente, nelle carceri israeliane sono rinchiuse oltre tremila persone con questa procedura, molte delle quali residenti in Cisgiordania, ma con un numero consistente di cittadini israeliani e abitanti di Gerusalemme Est. Non ci sono casi documentati di ebrei, anche quelli considerati terroristi pericolosi, soggetti a questa forma di privazione della libertà.

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Conseguenze e Critiche all'Ordinanza

L'ordine firmato da Israel Katz elimina ogni presunzione di innocenza, rendendo l'individuo colpevole a priori fino a quando il governo non deciderà la sua liberazione. Tunsi, attivo in gruppi che si oppongono all'occupazione israeliana, rappresenta un esempio di come la giustizia israeliana applichi standard diversi in base all'etnia. La comunità internazionale e gli attivisti per i diritti umani denunciano questa pratica come una discriminazione razzista sistemica.

Prossimi Passi e Impatto Legale

Il tribunale di Gerusalemme dovrà ora pronunciarsi sulla richiesta di rinnovo della detenzione, mantenendo Tunsi isolato in un sistema parallelo. La mancanza di trasparenza e la totale assenza di dibattimento pubblico rendono questa pratica un'eccezione giuridica anomala, utilizzata per controllare dissensi politici senza rispettare le garanzie processuali fondamentali. L'opinione pubblica è invitata a inviare commenti a Internazionale per esprimere pareri sulla vicenda.