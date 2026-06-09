Detenzione attivisti italiani in Libia: nessuna svolta nell'udienza, Farnesina al lavoro

La situazione dei due attivisti italiani detenuti in Libia, Dina Alberizia e Domenico Centrone, resta critica. Nonostante l'udienza del 9 giugno, non ci sono sviluppi. La Farnesina cerca di ottenere migliori condizioni e un rapido rimpatrio.

La vicenda dei due attivisti italiani detenuti in Libia continua a destare forte preoccupazione tra familiari e amici. Dina Alberizia, 67 anni, ex insegnante originaria di Foggia ma residente in Piemonte, e Domenico Centrone, giovane pugliese, sono bloccati nel paese nordafricano dal 24 maggio, quando il convoglio terrestre della Flotilla di cui facevano parte è stato fermato.

Il gruppo stava tentando di raggiungere il valico di Rafah per portare aiuti umanitari a Gaza, ma il viaggio è stato interrotto dalle autorità libiche. Da allora, i due italiani si trovano in una struttura detentiva a Bengasi, città della Cirenaica controllata dal generale Khalifa Haftar. L'udienza prevista per il 9 giugno, che i familiari speravano potesse risolvere la situazione, è stata nuovamente rinviata.

Secondo quanto riferito dal fratello di Dina Alberizia, le autorità libiche avrebbero richiesto ulteriori approfondimenti di indagine, senza però formalizzare alcuna accusa precisa. Questa mancanza di chiarezza alimenta l'ansia: non si sa se i due siano trattenuti per ingresso illegale nel paese o per altri motivi. La diplomazia italiana, attraverso la Farnesina, sta cercando di fare pressione sugli interlocutori locali, ma la complessità della situazione libica rallenta ogni trattativa.

Il console italiano a Bengasi, Filippo Colombo, è riuscito a ottenere condizioni di detenzione migliori, come la possibilità di fare una doccia e avere vestiti puliti, ma non è stato possibile organizzare una visita successiva. Inoltre, le autorità libiche hanno negato la presenza di un avvocato di fiducia, fornendo un indirizzo sbagliato del luogo di detenzione, impedendo così un incontro tra il legale e gli attivisti.

La comunità internazionale osserva con attenzione, mentre la Flotilla e i familiari continuano a mobilitarsi per chiedere il rilascio. Giovedì 11 giugno è prevista una manifestazione a Foggia per mantenere alta l'attenzione. Maria Elena Delia, portavoce della Flotilla, ha espresso la necessità di un intervento più deciso del governo italiano, sottolineando i forti legami tra Italia e Libia, specialmente in ambito di controllo dell'immigrazione.

Recentemente, è stato annunciato un progetto per la costruzione di una sala operativa della Guardia costiera a Bengasi, finanziata dall'Italia con fondi europei, destinata a intercettare i migranti in mare. Un'iniziativa che ha suscitato critiche e che potrebbe avere implicazioni nelle trattative per la liberazione dei due attivisti. Nel frattempo, la speranza di un rapido rimpatrio rimane viva, ma la strada appare ancora lunga e incerta





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